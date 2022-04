Montefalco, continua ‘Sapori e colori delle Terre del Sagrantino’

Nell’evento iniziative per tutti i gusti e le età, tra passeggiate, degustazioni e fiera

Prosegue a Montefalco l’evento ‘Sapori e colori delle terre del Sagrantino’, iniziato in occasione delle festività pasquali. Sabato 23 aprile va in scena l’iniziativa dedicata ai bambini ‘Il Borgo incantato’, con un doppio appuntamento alle 15.30 e alle 17.30, in cui la fata ‘Frascarella’ accoglierà i piccoli presso il museo di san Francesco per condurli poi verso un percorso che attraverserà Montefalco, un serpentone di sorrisi in cerca di storie e divertimento.

L’iniziativa promossa dall’associazione Un sorriso per te e Maggioli Cultura ha il costo di 15 euro a bambino e il ricavato dell’attività sarà devoluto per il ripristino del Parco del sorriso di Montefalco. Alle 17, poi, nuovo appuntamento di ‘Montefalco nel bicchiere’, nella sede del Consorzio di tutela Vini Montefalco, in piazza del Comune. Cinque i vini del territorio in degustazione, alla scoperta di un luogo ricco di passione e di veri e propri ‘gioielli enologici’ da raccontare. Grazie alla guida di esperti sommelier, sarà possibile degustare due bianchi, uno Spoleto doc Trebbiano Spoletino ed un Montefalco Bianco doc o Montefalco Grechetto doc, e tre rossi, un Montefalco Rosso doc ed il Montefalco Sagrantino docg, sia nella versione secca che passita, al costo di 10 euro (info e prenotazioni al numero 0742.379590).

Domenica 24 aprile l’appuntamento è alle 9 al parcheggio dell’impiantistica sportiva via Artemio Franchi per ‘Sagrantino green Trek’, proposta dall’associazione La strada del Sagrantino in collaborazione con Cristiano Ceppi di Mtb -Trekking Valle Umbra. Previsto un percorso trekking alla scoperta del borgo e dei sentieri e un Trek tour con guida escursionistica ambientale, box di degustazione contenente una bottiglia di Montefalco Rosso Doc, un calice degustazione serigrafato, una talea di essenze arboree locali da coltivare al costo di 25 euro per gli adulti e gratuito per bambini fino a dieci anni di età (info e prenotazioni: La Strada del Sagrantino, 0742.378490).

Infine, lunedì 25 aprile lungo la cinta muraria della città, spazio alla fiera con numerosi venditori ambulanti che esporranno i loro prodotti dalle 9 alle 19. Alle 9, inoltre, è in programma il trek tour ‘Sulle tracce di San Francesco’, con partenza dalla Piazza del Comune. Un itinerario per tutti che attraversa sia strade bianche che strade poco transitate e regala viste panoramiche mozzafiato sulla Valle Umbra, portando i camminatori in luoghi sia inediti che noti, che insieme danno un’idea di quanto forte sia stata per Montefalco la figura del santo di Assisi. Al termine del percorso ci sarà una piccola degustazione di prodotti del territorio (costo 15 euro a persona, bambini fino a 12 anni gratis, dai 13 a 18 anni 8 euro. Info e prenotazioni: 335.5763740).