Consiglio regionale: Francesca Mele eletta presidente del Cal Umbria. Il Sindaco di Marsciano, è stata eletta per acclamazione. Vicepresidenti Marisa Angelini (Sindaco di Montelone di Spoleto) ed Erika Borghesi (consigliere comunale e provinciale di Perugia)

Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) dell’Umbria ha eletto per acclamazione come presidente Francesca Mele (Sindaco di Marsciano), come vicepresidenti Marisa Angelini (Sindaco di Montelone di Spoleto) e Erika Borghesi (consigliere comunale e provinciale di Perugia).

La seduta di insediamento del nuovo Cal, che si è tenuta questa mattina nell’Aula consiliare di Palazzo Cesaroni, è stata presieduta dal presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta. Ha partecipato alla riunione anche la vicepresidente Simona Meloni.

“Il Cal – ha detto Squarta – rappresenta una garanzia di partecipazione democratica e di consultazione nei processi decisionali, nell’ottica del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali e nel confronto tra Regione e Comuni. Il Cal è uno strumento utile e fondamentale per i Comuni per partecipare alla programmazione di quegli atti che incideranno sull’attività legislativa regionale e locale. Spero che possa proseguire il rapporto di leale collaborazione tra Cal e Assemblea legislativa che c’è stato nel passato, perché questo è determinante per il funzionamento della vita politica regionale dell’Umbria”.

Simona Meloni, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, nel suo intervento ha sottolineato come