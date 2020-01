Il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, annuncia la presentazione di una nuova proposta di legge. “La Regione paghi l’avvocato anche alle persone accusate di eccesso colposo in legittima difesa e alle persone offese dai reati di mafia”

“Una proposta di legge per assistere i familiari dei soggetti deceduti per reati della criminalità” è quella avanzata in Umbria dal presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta. Nell’atto l’esponente di Fratelli d’Italia prevede, inoltre, “assistenza legale gratuita ai cittadini umbri che finiscono sotto processo per eccesso colposo di legittima difesa e verso le persone offese dai reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata”.

“E’ una proposta – spiega Squarta – che mira a favorire interventi di

sostegno e aiuto mediante assistenza legale per i familiari dei nostri

concittadini uccisi in azioni criminali. I familiari di Luca Rosi,

assassinato a Ramazzano da un commando di rapinatori, i genitori di

Alessandro Polizzi (comprensibilmente sconcertati in questi giorni per la

libertà concessa all’uomo condannato all’ergastolo che nel marzo 2013 sparò

al giovane), i familiari di David Raggi, massacrato nel centro di Terni da un

clandestino ubriaco con un coccio di bottiglia alla gola, con questa legge

avrebbero avuto garantita l’assistenza legale a spese della Regione. L’Ente –

prosegue Marco Squarta – deve anche preoccuparsi di tutelare coloro che

vengono accusati di aver commesso un reato per eccesso colposo di legittima

difesa”.

Il presidente dell’Assemblea di Palazzo Cesaroni evidenzia che “stando ai

dati messi a disposizione dall’Ufficio centrale di statistica del ministero

dell’Interno, nel 2018 sono stati 31.632 i reati consumati in Umbria: quasi

la metà, 14.899, riguardano i furti, con una media che supera i mille

episodi ogni mese, mentre sono state 221 le rapine (poco meno di venti al

mese). Più nello specifico il Viminale ha contato 118 rapine lungo le strade

delle nostre città, 21 in abitazione, 27 negli esercizi commerciali, sei in

banca e una alle Poste. Secondo il dossier contenuto nell’Annuario delle

statistiche ufficiali del ministero dell’Interno, in Umbria sono stati

denunciati 3.821 furti in abitazione, 2.359 sulle auto in sosta, 1.136 negli

esercizi commerciali; 1.607 i furti avvenuti con destrezza, 143 quelli con

strappo. E ancora: 394 le auto rubate, 232 motocicli e ciclomotori spariti,

20 gli automezzi pesanti e 9 le opere d’arte trafugate insieme ad altro

materiale archeologico. Rilevante anche il dato relativo ai danneggiamenti,

3.866 nel 2018, sintomatico talvolta del tentativo di furto”.

“Per quanto riguarda, invece, i reati di stampo mafioso e commessi dalla

criminalità organizzata – spiega infine il presidente Squarta – la Regione,

tra le altre cose, dovrebbe preoccuparsi di erogare contributi a favore di

enti locali per prevenire questo tipo di fenomeno, sostenendo progetti in

collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze di polizia, le fondazioni

e le organizzazioni che si occupano dell’assistenza legale e del sostegno

psicologico delle vittime dei reati di mafia. Nella proposta di legge –

conclude – viene previsto il vincolo della residenza in Umbria quando si

verifica l’episodio delittuoso o, quanto meno, la commissione del reato nelle

province di Perugia e Terni”.