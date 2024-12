Concorso presepi 2024, domande entro il 15 dicembre

Concorso presepi 2024: rivolto a cittadini, associazioni, enti e scuole per promuovere sentimenti di pace e fraternità

C’è tempo fino al 15 dicembre prossimo per partecipare al “Concorso Presepi di Natale 2024”, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare la tradizione presepiale e stimolare la sensibilità della comunità a realizzare presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi della città. Al tempo stesso, l’iniziativa rappresenta un invito volto a tutti i visitatori a vivere, la realtà del territorio assisano in un’atmosfera che rinnova i sentimenti di pace e fraternità.

Il concorso è rivolto a singoli cittadini, associazioni, enti e istituti scolastici e prevede l’allestimento di presepi all’aperto, in angoli di vie o piazze, in spazi ben visibili ai passanti o in luoghi aperti con accesso immediato su vie e piazze, nel centro storico di Assisi e su tutto il territorio comunale.

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare apposita istanza, redatta sul modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Turismo e marketing territoriale e sul sito internet www.comune.assisi.pg.it, specificando la categoria di partecipazione (Scuole o Privati); l’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (turismo@comune.assisi.pg.it), posta elettronica certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it) entro domenica 15 dicembre 2024. È ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione con materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati per l’occasione, con esclusione della sola realizzazione grafica, fotografica e della pittura.

I presepi dovranno rimanere esposti al pubblico tutti i giorni dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19. Accanto ad ognuno dovrà essere mostrato il cartellino con il nome e il cognome/denominazione dell’iscritto al concorso; alla domanda di partecipazione deve essere allegata una fotografia del presepe realizzato e candidato al concorso. Le classi di ogni scuola potranno partecipare al concorso con un solo presepe.

Le opere verranno esaminate da una commissione di esperti, che assegnerà a ciascuna un punteggio relativo a qualità, creatività, messaggio, tradizione e originalità. Ai vincitori verrà consegnato un attestato e un contributo economico, a tutti i partecipanti andrà un riconoscimento morale.