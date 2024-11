Gualdo Tadino: il ministro Antonio Tajani in visita al Birrificio Flea

Riflettori puntati sulla promozione delle eccellenze italiane e sostegno alle imprese del territorio

Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha visitato lunedì 4 novembre il birrificio Flea, situato nel cuore dell’Umbria a Gualdo Tadino, una delle realtà produttive di punta nel settore brassicolo italiano. La visita del Ministro Tajani conferma l’attenzione del Governo per le imprese italiane d’eccellenza, sottolineando l’importanza di sostenere il Made in Italy sui mercati internazionali e promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Durante la visita, al Ministro Tajani, che è stato accolto da Matteo Minelli, ceo di Birra Flea, Ecosuntek e di tutte le aziende del gruppo, è stato illustrato il percorso di crescita dell’azienda, fondata su valori di qualità, sostenibilità e innovazione. Birra Flea, che utilizza materie prime da filiera corta e tecniche di produzione rispettose delle tradizioni italiane, si è affermata come uno dei principali produttori di birra artigianale in Italia e vanta un’ampia gamma di prodotti apprezzati sia a livello nazionale che internazionale.

“È fondamentale aiutare chi intraprende imprese come quella di Birra Flea ed Ecosuntek – ha dichiarato il ministro Tajani –. Nel panorama globale, le aziende italiane per essere più competitive devono puntare di più sull’internazionalizzazione e il ministero è sempre a disposizione per aiutarle”.

Matteo Minelli, ha espresso grande soddisfazione per la visita del Ministro Tajani, definendola “un segnale di incoraggiamento per tutto il settore. Siamo orgogliosi di poter rappresentare il Made in Italy nel settore della birra artigianale e di ricevere il supporto delle istituzioni per proseguire nella nostra missione di eccellenza”.

La visita del Ministro si è conclusa con una degustazione delle birre artigianali prodotte da Birra Flea e olio evo, sempre di produzione dell’azienda agricola Flea, un momento conviviale che ha sottolineato il legame tra tradizione e innovazione, valori fondamentali per l’azienda e per il Paese.