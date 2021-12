“Conchiglie di sabbia”, la collezione privata più grande d’Europa ospitata a Città di Castello

“Melodie di Sabbia”, il nome scelto per il concerto-spettacolo

Conchiglie, musica, effetti speciali e disegni di sabbia aspettando in Natale: è stato uno spettacolo ricco di suggestione quello andato in scena al museo del polo scientifico, “Malakos”, la collezione privata più grande d’Europa, con circa 600 mila esemplari ospitata nel complesso presso Villa Cappelletti del Centro delle tradizioni popolari “Livio Dalla Ragione” a Città di Castello.

Fra esemplari rari, come le conchiglie, Pleurotomarie charlestonensis, Cypraea barclayi, Conus Cervus e Marea tigris, e un imponente barriera corallina, ricostruita da materiali di un sequestro del corpo forestale, sono stati protagonisti dell’appuntamento Christian Riganelli alla fisarmonica e Fabio Battistelli, al clarinetto Eseguiti brani di Ennio Morricone e Nino Rota, Pixinguinha e Astor Piazzolla, mentre Paola Saracini ha manipolato la sabbia disegnando “le emozioni”, come sottolinea il Comune tifernate in una nota.

Per l’occasione gli artisti hanno voluto dedicare un brano in prima assoluta al museo Malakos e a Raffaello (fino al 9 gennaio è in corso alla Pinacoteca, la mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo).