Marsciano: inizia a gennaio la stagione di prosa del Concordia

5 appuntamenti in cartellone per la Stagione di prosa . Si inizia il 16 gennaio con Don Chisciotte. Dal 20 dicembre al via la campagna abbonamenti

Dopo lo spettacolo che lo scorso 26 settembre ha visto protagonista a Marsciano l’attore Marco Bocci, parte a gennaio, con 5 appuntamenti in programma, la nuova Stagione di prosa del Teatro Concordia di Marsciano. “Ripartiamo con la programmazione teatrale ed è un segnale importantissimo per tutta la nostra comunità – afferma Andrea Pilati, vicesindaco del Comune di Marsciano con delega alla cultura –. Questo ritorno a teatro, come è stato già per il cinema, ci dà fiducia per quella che deve essere una piena ripresa delle attività culturali, certamente con il senso di responsabilità che deve ancora guidarci nei momenti di socialità, ma anche con la consapevolezza che la fruizione culturale è un bene che va a tutti i costi preservato. Ringrazio il Teatro Stabile dell’Umbria con il quale l’amministrazione ha in questi mesi alacremente lavorato per dare qualità, prima ancora che quantità, al Cartellone del Teatro Concordia. Rivolgo quindi l’invito a tutti i marscianesi, anche a coloro che abitualmente non seguono la prosa, ad approfittare di questa proposta culturale e tornare e riempire, in sicurezza, il nostro teatro”.

Da lunedì 20 dicembre parte la campagna abbonamenti, prima con la prelazione per gli abbonati della passata stagione e successivamente, dal 3 gennaio, con la vendita di nuovi abbonamenti. I cittadini interessati potranno rivolgersi al botteghino del Teatro Concordia tel. 075 8748403 info@cineconcordia.it.

Info e programma consultabili anche su https://teatrostabile.umbria.it/citta/marsciano/.

IL PROGRAMMA

Per il primo appuntamento, domenica 16 gennaio alle 17.00, gli abbonati di Marsciano andranno in trasferta al teatro Comunale di Todi per assistere al capolavoro letterario di Miguel de Cervantes Saavedra Don Chisciotte. Protagonisti Alessio Boni nei panni del cavalier errante e Serra Yilmaz, musa di Ferzan Ozpetek, in quelli di Sancho Panza.

Giovedì 27 gennaio alle 21.00, in esclusiva regionale, l’attrice marscianese Ilaria Falini, insieme alla violinista Caterina Laura, è l’interprete dello spettacolo Quando fu che il cielo cambiò colore, un racconto intenso e potente che ripercorre le tappe di uno dei più̀ gravi disastri industriali del nostro tempo, quello di Seveso nel 1976.

Lunedì 21 febbraio alle 21.00 è la volta di Panico ma rosa. Dal diario di un non intubabile, scritto, diretto e interpretato dall’attore toscano Alessandro Benvenuti. Lo spettacolo, scritto durante i mesi di lockdown, è un viaggio nella mente di un comico che decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi attraverso sogni e aneddoti, ricordi e crudeltà, fantasie e humor.

La seconda esclusiva regionale della Stagione è Farsi fuori di Luisa Merloni, in scena martedì 15 marzo alle 21.00. Lo spettacolo nasce e prende forma da una semplice domanda: “siamo la prima generazione che sceglie davvero se essere madre o no?”. Da qui l’autrice – anche attrice protagonista insieme a Marco Quaglia – sviluppa il tema della maternità in chiave comica, dove la comicità̀, che spesso si nutre di contrasti, illumina il conflitto senza volerlo risolvere.

La Stagione si chiude, giovedì 7 aprile alle 21.00, con lo spettacolo della compagnia Controcanto Collettivo Sempre domenica, vincitore del Premio In Box 2017. Un lavoro sul tempo, l’energia e i sogni che quotidianamente il lavoro consuma e sottrae, interpretato da sei attori che, attraverso un linguaggio efficace ed immediato, tessono insieme una trama di storie, che aprono squarci di esistenze incrociate.