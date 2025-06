Programmi di Sviluppo Urbano Sostenibile: al via la fase operativa per Terni e Città di Castello

Bori: “Un’ Umbria più verde, inclusiva e connessa, le nostre città diventano modelli di futuro”

(aun) – Perugia, 12 giu. 2025 – Entra nella fase attuativa l’Agenda Urbana dell’Umbria per il ciclo 2021–2027. Con l’approvazione delle convenzioni operative tra Regione Umbria e i Comuni di Terni e Città di Castello vengono formalizzati i Programmi di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS), strumenti centrali per rilanciare i centri urbani dell’Umbria attraverso interventi concreti e integrati. Complessivamente la dotazione supera i 19 milioni di euro, tra risorse FESR e FSE+. Oltre Terni e Città di Castello, si sta lavorando per attivare le iniziative a Perugia, Foligno e Spoleto.

“Con i PSUS – spiega il Vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori – puntiamo su città che sviluppano nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita delle persone. Città connesse, inclusive, accessibili, capaci di affrontare le sfide ambientali, digitali e sociali”.

Il Programma di Terni, denominato “Vivi Terni, la città contemporanea sperimenta nuovi futuri”, dispone di una dotazione complessiva di 12,8 milioni di euro. Tra gli interventi principali è previsto la riorganizzazione dell’area di San Valentino, con interventi di valorizzazione spazi pertinenti la Basilica, la palazzina delle associazioni, la piazza, il parco attrezzato, il parcheggio e l’accessibilità da via Turati, inclusa la nuova segnaletica. Il progetto prevede il completamento di 3,8 chilometri di percorsi ciclopedonali strategici, il recupero del Palazzo Carrara e la realizzazione al suo interno di un museo immersivo dedicato a San Valentino. Verrà inoltre completata la ristrutturazione dell’ex lanificio Gruber, che diventerà un centro polivalente, con un cofinanziamento che integra le risorse del Piano periferie.

Il Comune svilupperà un sistema integrato di open data per la realizzazione del cosiddetto “gemello digitale” della città, e riqualificherà il Villaggio Matteotti, simbolo dell’architettura razionale postbellica, insieme allo spazio sportivo di via Irma Bandiera. È previsto il potenziamento della connessione ecologica tra il fiume Nera e il Parco di via Trento attraverso nuove aree verdi. Ulteriori azioni riguardano la rifunzionalizzazione del Teatro Secci, del museo archeologico Giontella e del museo di paleontologia, l’installazione di una barriera acustica verde a protezione del campo di atletica leggera Franco Casagrande, la realizzazione di un percorso digitale su San Valentino e la promozione di iniziative di innovazione sociale, inclusione lavorativa e servizi educativi di comunità, finanziati tramite FSE+.

Per quanto riguarda il PSUS di Città di Castello, denominato “Well Living”, è stata affidata una dotazione di 6,7 milioni di euro. Il progetto ruota intorno al miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale. L’intervento più consistente riguarda la riqualificazione del Parco Langer e del teatro all’aperto, a cui si aggiungono sette chilometri di nuove piste ciclabili previste dal Biciplan urbano. Sarà realizzato un sistema digitale avanzato ispirato al modello del Digital Twin per una gestione efficiente dei servizi urbani. Il programma prevede anche la creazione del Parco Agricolo dell’Ansa del Tevere, un’area naturalistica destinata all’agrobiodiversità e a attività sociali inclusive, rivolte anche a persone con disabilità. Altri interventi riguardano la valorizzazione delle aree intorno alle mura urbiche, la riqualificazione del parcheggio Ferri attraverso interventi di rinverdimento e depavimentazione, e l’attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e supporto alle famiglie, finanziati con risorse FSE+.