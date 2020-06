Con Satiri Auto alla scoperta della nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. A 35 anni dall’esordio della Ypsilon nasce la vettura “elegante e “attenta all’ambiente”

Dopo il lockdown, il mercato dell’automobile prova a ripartire e propone tante novità, con una rinnovata attenzione all’ambiente. Come fa il marchio Lancia, del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), che mette su strada la nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic. Per ammirarla, in Umbria, ci si può recare nelle concessionarie Satiri Auto. Per chi la sceglie, garantiti consumi ed emissioni di CO2 abbattuti fino al 24 per cento. Inoltre, la vettura ibrida, che possiede dunque un motore elettrico e uno termico, gode di tutti i benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati riservati a questo tipo di veicoli, in base alle normative locali. La vettura adotta la nuova motorizzazione Mild Hybrid, con motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 cavalli che sviluppano 51,5 kilowatt, abbinato a un motore elettrico Bsg (Belt integrated starter generator) da 12 volt e una batteria al litio.