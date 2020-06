Torgiano: tra scuola e solidarietà

È terminata la consegna all’Istituto Comprensivo “Torgiano-Bettona” del materiale didattico “speciale”, frutto della serata di solidarietà che si era svolta lo scorso gennaio, con il concerto di “David Bratton” e i “Virginia Union Gospel Choir”. Una serata che ebbe un grande successo, con la chiesa di San Bartolomeo gremita di pubblico.

Il materiale è stato consegnato nei giorni scorsi dall’assessore al dirigente scolastico Silvia Mazzoni.

Tutto ciò che è stato raccolto durante la serata gospel, è stato trasformato in materiale speciale: da quello specifico per bambini con disturbi dello spettro acustico, a un computer touch, a pannelli sensoriali, giochi educativi per la prima infanzia, pubblicazioni speciali che adattano contenuti disciplinari a vari tipi di disabilità e coprono dall’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado.

Una collaborazione, Scuola-Giunta, che si è manifestata anche durante il periodo di lockdown da Covid:

“È lodevole – prosegue la dirigente – la scelta, non dovuta, della Giunta di trasformare, durante questa difficile fase dell’emergenza sanitaria, le ore di assistenza scolastica in assistenza domiciliare, a favore di alcune famiglie con figli che necessitavano della continuità del servizio. E’ stata così garantita a tutti gli studenti, anche in questa fase straordinaria e di emergenza, pari accesso allo studio, ma soprattutto, in alcuni casi, l’obiettivo è stato quello di non disperdere quanto faticosamente acquisito in alcune situazioni particolari e di non abbandonare le famiglie”.