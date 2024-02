Con Reading FOR..VIA letture itineranti per bambini da 0 a 10 anni

Una biblioteca mobile ed elettrica farà tappa nei principali comuni del comprensorio ternano

Lo stabilimento FORVIA Faurecia di Terni ha lanciato il nuovo progetto sostenibile Reading FOR..VIA vincitore del bando Call for Project 2022, concorso instituito ogni anno dalla FORVIA Foundation, rivolto a tutti i dipendenti FORVIA per la promozione di progetti sostenibili in collaborazione con le associazioni locali in materia di istruzione, mobilità e ambiente.

Il progetto coinvolge un team di volontari, sia dello stabilimento FORVIA Faurecia di Terni che delle Associazioni promotrici Il Pettirosso e OROS Monti Martani, oltre ad alcuni lettori professionisti di libri per l’infanzia che si esibiranno in una rassegna itinerante di lettura ad alta voce per bambini dai 0 ai 10 anni, avvalendosi di una biblioteca mobile sostenibile. Il mezzo elettrico a zero emissioni, in linea con gli intenti aziendali del Gruppo FORVIA, permetterà la realizzazione in media di uno o due eventi al mese così da poter promuovere una lettura ricca di contenuti diversi e stagionali.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Ogni bambino che parteciperà riceverà un libro in omaggio.

“Lo scopo del progetto Reading FOR..VIA è quello di coinvolgere e avvicinare il maggior numero possibile di bambini e ragazzi alla passione per la lettura, alla consultazione di libri, al racconto e ascolto di storie, e raggiungere quelle aree geografiche del nostro territorio in cui meno frequentemente vengono organizzati eventi culturali.” Silvia Cavallaro, FES&P Manager dello stabilimento FORVIA Faurecia di Terni, ideatrice e leader del progetto.

Corso di formazione

Il team di volontari dell’azienda FORVIA Faurecia di Terni riceverà l’abilitazione attraverso la partecipazione ad un corso di formazione completamente gratuito tenuto da lettori professionisti presso la sede dell’Associazione Il Pettirosso, in via Aminale 22 a Terni. La formazione è iniziata lo scorso 9 gennaio ed è attualmente in corso. Si tratta di una sessione di sei incontri di circa un’ora e 30 minuti con cadenza settimanale in orario serale. Il percorso di formazione si concluderà il 20 febbraio 2024.

Da segnalare la partecipazione durante il secondo incontro del 16 gennaio dell’attore Alfonso Cuccurullo, riconosciuto formatore e animatore dal Coordinamento Nazionale del progetto “Nati per leggere”, impegnato nell’ambito della promozione della lettura in particolare per la fascia d’età 0-5 anni.

Eventi itineranti

Reading FOR..VIA ha iniziato il suo tour a Carsulae lo scorso 4 febbraio 2024 in occasione del Tacitus Cross, manifestazione podistica organizzata da Ternana Marathon Club e sostenuta da Fondazione CARIT, in collaborazione con OROS Monti Martani e Il Pettirosso, che hanno presieduto la prima sessione degli eventi itineranti della biblioteca mobile.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 14 febbraio 2024 presso la Biblioteca Comunale di Acquasparta, P.zza del Mercato, 1 all’interno dell’evento Piccoli Amori.

Il tour prevede molte altre mete per le quali il team sta attualmente lavorando alla definizione del calendario:

· Belvedere Inferiore Cascata delle Marmore

· Belvedere Superiore Cascata delle Marmore

· Prati di Stroncone

· Collescipoli

· Capitone

· Montecastrilli

· Castel dell’Aquila

· Avigliano Umbro

· Quadrelli

· Sismano

· Castel Todino

· San Gemini

· Santa Lucia

· Vascigliano

FORVIA

Leader mondiale di tecnologia per una mobilità sostenibile.

In qualità di leader mondiale nelle tecnologie del settore automotive, il Gruppo FORVIA fornisce soluzioni innovative per affrontare le sfide in sei aree strategiche con lo scopo di guidare il cambiamento del settore automobilistico: Electronics, Clean Mobility, Lighting, Interior, Seating e Lifecycle Solutions. Con una storia più che centenaria, il Gruppo FORVIA è il 7° fornitore al mondo nel settore automotive con oltre 157.000 dipendenti in 43 paesi: al mondo 1 veicolo su 2 è equipaggiato con tecnologie FORVIA. Mentre l’innovazione tecnologica e la necessità di soluzioni sostenibili stanno trasformando l’industria automobilistica, FORVIA fornisce tecnologie avanzate con l’intento di migliorare la vita degli utenti della strada. Dal 2010, dopo l’acquisizione dello Stabilimento di Terni, FORVIA è presente in Italia come unico sito produttivo che produce impianti controllo emissioni per aziende leader del mercato automobilistico nel mondo.