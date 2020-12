Assisi: con le biblioteche chiuse, il prestito diventa a domicilio. Attivo da oggi il servizio da parte del Comune

In tempo di Covid, le biblioteche rimangono chiuse ma il Comune di Assisi ha pensato a #labibliotecadate, un servizio attivo da oggi (martedì 1 dicembre) di prestito a domicilio gratuito per tutti i tesserati. In questo modo anche se la biblioteca non è aperta al pubblico i libri vengono consegnati direttamente a casa.

Il servizio è attivo il martedì dalle 14 alle 18 ad Assisi centro storico e il giovedì dalle 14 alle 18 a Santa Maria degli Angeli. Viene svolto nel rispetto di tutte le norme di sicurezza grazie anche alla quarantena a cui viene sottoposto il materiale librario.

Per ricevere un libro si deve contattare la biblioteca (075-813481, biblioteca@comune.assisi.pg.it ) e si fa la richiesta, le bibliotecarie sono a disposizione per consigli e informazioni per il prestito.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, la biblioteca presenta “I Giovedì favolosi”: tutti i giovedì alle 18 le bibliotecarie leggono dalla pagina facebook della biblioteca comunale di Assisi, le più belle storie di Natale.

Un’ultima informazione, e cioè che rimane sempre attiva Media Library on Line, la biblioteca digitale aperta 24 ore su 24.