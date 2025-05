Con il Cuore, concerto benefico dalla Basilica Superiore di San Francesco

Sabato 24 maggio alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay

Tutto pronto per la grande serata di musica e solidarietà di Con il Cuore. Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sabato 24 maggio alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Ad esibirsi nel corso della serata saranno Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli.

«In questo momento la solidarietà è la risposta a quella parte di mondo indifferente al dramma della guerra – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento -. Da Assisi vogliamo rispondere con un appello per la pace e il prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. È lo stesso san Francesco ad insegnarci a farci prossimi degli emarginati, degli ultimi, dei dimenticati. Cogliamo quindi l’invito di papa Leone XIV, vogliamo che da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì alla pace, sì al dialogo, sì alla solidarietà!»

In questa XXIII edizione della maratona solidale i frati del Sacro Convento di San Francesco saranno ancora una volta accanto ai bisognosi in Italia e nel mondo. Quest’anno verranno sostenuti 20 progetti in 12 paesi. Per partecipare basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 fino al 22 giugno 2025, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Rai insieme ad Eni e Poste Italiane, partner sostenitori, con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Direzione Intrattenimento Prime Time. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità attraverso i canali editoriali Rai.

Anche quest’anno “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiodescrizione sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay. Nei giorni successivi, la sottotitolazione risulterà attiva anche su Rai Play.

Il servizio di audiodescrizione permetterà anche alle persone cieche e ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera ed il clima della manifestazione – dalle luci, ai colori, ai movimenti, agli sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti. Perché “Con il cuore nel nome di Francesco” è anche una festa di solidarietà e inclusione.

Sostieni Con il Cuore nel nome di Francesco di Assisi: fino al 22 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile.