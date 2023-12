Città della Pieve ottiene 700.000 euro di finanziamento per la riqualificazione del “camponero”

Sindaco Risini: “Progettato un impianto sicuro, intelligente tecnologicamente e attento alla salvaguardia dell’ambiente”

Il Comune di Città della Pieve è risultato tra i 128 Comuni in tutta Italia che hanno ottenuto il finanziamento del bando “Sport e Periferie” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport per la riqualificazione dell’impianto sportivo della Pineta dell’Unità, posto in Via Fra Bartolomeo da Castel della Pieve (il cosiddetto “camponero”).

Alla Città del Perugino sono stati assegnati 700mila euro, che è il finanziamento massimo ammissibile.