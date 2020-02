Città della Pieve: il Comune lancia l’iniziativa “Adotta uno spazio verde”. Gli interessati hanno tempo fino al 30 marzo per aderire al progetto

Il Comune di Città della Pieve lancia l’iniziativa “Adotta uno spazio verde”. Un progetto green “per rendere le aree verdi più belle, vive e tutelate”.

Privati e singoli cittadini, associazioni, società, istituti scolastici o singole classi, comitati, imprese e/o attività economico-commerciali in genere (compresi istituti bancari) possono adottare, entro il 30 marzo 2020, alcune aree e spazi verdi comunali, come aiuole, fioriere, rotatorie, giardini e parchi urbani già sistemati a verde e/o da riconvertire a verde, ottenendo in cambio alla loro cura e manutenzione un ritorno d’immagine consistente in un cartello pubblicitario da installare sull’area prescelta.

Sarà sufficiente compilare il modulo per la candidatura (Allegato B) e consegnarlo all’URP del Comune o inviarlo per PEC a comune.cittadellapieve@postacert.umbria.it, entro il termine indicato nell’Avviso.

Resta inteso che l’adozione del bene non comporta l’acquisizione di diritti nei confronti dello stesso ed il rapporto è regolato da apposito Patto di Collaborazione.

L’Avviso pubblico, la modulistica e le relative info sono scaricabili dall’Albo Pretorio on line a questo link: http://www.comune.cittadellapieve.pg.it/…/…/mostra_news.php…

“È compito di ogni Amministrazione creare nuove opportunità per la città, ai cittadini l’occasione di coglierle”

si legge in una nota a firma dell’Amministrazione comunale.