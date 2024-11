Città della Pieve, eventi per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

Città della Pieve, lunedì 25 novembre serie di appuntamenti che si svolgeranno in tutto il centro storico

Il Centro Antiviolenza ‘Maria Teresa Bricca’ in collaborazione con il Comune di Città della Pieve, l’Istituto Comprensivo ‘Pietro Vannucci’, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore ‘Italo Calvino’ e le Associazioni ‘Donne La Rosa’ e ‘ArciNote’ hanno organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del rispetto e della parità di genere e contro la piaga della violenza sulle donne.

Una intera giornata, quella di lunedì 25 novembre, di appuntamenti che si svolgeranno in tutto il centro storico, tesi a denunciare la violenza di genere e a far conoscere in maniera capillare le varie forme in cui essa può presentarsi e la rete di servizi di sostegno e aiuto alle donne che ne sono vittima.

IL PROGRAMMA:

ore 10:00, Corso Vannucci – Piazza Plebiscito Sfilano studenti del Liceo Calvino, Flashmob

ore 11:00, Piazza Plebiscito 22 – Inaugurazione Mostra progetti scolastici sulla violenza di genere

ore 11:30, Palazzo Della Corgna – Esposizione banner per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

ore 17:30, Via I Vanni – Inaugurazione del percorso dei fiocchi rossi in ricordo delle vittime di violenza di genere Italia

ore 18:00, Piazza Plebiscito – Illuminazione dei palazzi. Flashmob: danze in cerchio. Mostra presso la Domi Gallery