Città della Pieve: dal 13 dicembre al via l’installazione della “Casa dell’acqua” a Ponticelli

Presso i giardini pubblici. E’ il quarto impianto nel comune

Inizieranno lunedì 13 dicembre i lavori propedeutici all’installazione della nuova Casa dell’Acqua presso i giardini pubblici di Ponticelli, in via della Chiesa, e sarà il quarto impianto attivo in Città dopo quelli del centro storico e delle frazioni di Moiano e Po’Bandino.

Un nuovo servizio alla comunità: i cittadini a partire dall’inizio del nuovo anno potranno finalmente recarsi alla nuova “casetta”, installata con un investimento di €30.000,00 complessivi messi a bilancio dall’Amministrazione Comunale, e rifornirsi di acqua naturale e gassata, refrigerata, prelevata dall’acquedotto cittadino e perciò costantemente monitorata con frequentissimi e severi controlli e analisi.

Prima dell’erogazione l’acqua è sottoposta a trattamenti con carboni attivi e raggi UV per migliorarne le qualità organolettiche, la purezza microbiologica e la gradevolezza. Su ogni erogatore è affisso un pannello informativo dove poter consultare i parametri chimico-fisici medi dell’acqua in distribuzione.

L’impianto rimarrà in funzione tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per poi procedere invece nelle ore notturne alla sanificazione automatizzata.

“Bere quest’acqua – spiega l’Amministrazione comunale -, oltre ad essere rispetto all’acquisto di quella in bottiglia un risparmio economico per le famiglie (costa 5 centesimi per ogni litro e mezzo), è una scelta consapevole che fa bene all’ambiente, grazie alla riduzione della produzione, del trasposto e dello smaltimento delle bottiglie di plastica.