A Spello. Previsti nuovi interventi per 350 mila euro

In fase di completamento l’intervento di manutenzione straordinaria presso il cimitero civico di San Girolamo, un’importante opera di ristrutturazione che ha visto per l’anno in corso l’impegno del Comune di Spello per un investimento complessivo di 200 mila euro. I lavori, avviati nei primi mesi dell’anno, hanno interessato diverse aree del cimitero; particolare attenzione è stata riservata alla ristrutturazione di un centinaio di loculi situati nella zona dell’ingresso est del quarto terrazzo con interventi di consolidamento e ripristino per garantire piena integrità e funzionalità alla struttura. Inoltre, sono stati effettuati lavori sul camminamento pedonale, all’altezza del primo terrazzo a valle del campo inumati per migliorare la sicurezza e l’accessibilità per i visitatori. Per quanto attiene l’area adiacente al campo inumati è in fase di ultimazione la profilatura del terreno che ha previsto anche un intervento paesaggistico attento al contesto ambientale con il riassetto dei percorsi limitrofi. Oltre alle opere di ristrutturazione e ripristino, sono stati realizzati numerosi interventi di manutenzione ordinaria diffusa, che hanno coinvolto l’intera struttura, contribuendo al miglioramento estetico e funzionale dell’intero sito. Si tratta di interventi che, nel complesso, hanno riscontrato un significativo apprezzamento da parte dei cittadini, in particolare, in occasione delle recenti celebrazioni della commemorazione dei defunti. “Come da impegni assunti nel programma di attività del mandato amministrativo, l’Amministrazione comunale sta continuando a dare priorità al cimitero civico con interventi mirati volti a preservare un luogo caro alla nostra comunità, custode di ricordi e valori – si precisa -. È in fase di completamento questo significativo investimento, al quale seguiranno ulteriori programmazioni per lo svolgimento di lavori manutenzione straordinaria con l’assegnazione di importanti risorse, 200 mila per l’annualità 2025 con la realizzazione tra l’altro di nuovi loculi e di ulteriori 150 mila euro per l’annualità 2026”.