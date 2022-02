Chiusura causa lavori della E45 tra gli svincoli di Umbertide-Gubbio e Promano

Le modifiche alla circolazione nella giornata del 15 febbraio

Martedì 15 febbraio dalle ore 09.00 alle ore 18.00 causa lavori verrà chiuso il tratto della E45 compreso tra lo svincolo Umbertide – Gubbio e lo svincolo Promano in entrambe le direzioni di marcia con deviazione del traffico anche pesante sul tracciato della ex Ss Tiberina 3 bis e quindi con interessamento del territorio comunale, in particolare del centro abitato.

Per tale motivo, al fine di limitare i rallentamenti nei centri abitati, la Polizia Locale ha disposto il divieto di sosta con rimozione su via Garibaldi e su via Stella al fine di rendere più agevole lo scorrimento del consistente traffico che si riverserà sulla viabilità cittadina.