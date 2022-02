Centro concorsi Polizia a Spoleto, Zaffini e Squarta: «Così l’Umbria avrà un ruolo strategico nazionale»

Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo commissariato con poligono di tiro e di una piscina per l’addestramento subacqueo degli agenti_

«La realizzazione di un centro concorsuale unico per la Polizia di Stato presso la scuola Lanari di Spoleto, insieme al progetto sui Fondi immobiliari italiani che prevede un nuovo commissariato con poligono di tiro al chiuso e una piscina al coperto per addestramento subacqueo, consentirebbe di creare un centro di eccellenza offrendo alla città ma più in generale all’Umbria un ruolo strategico a livello nazionale». È quanto affermano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini e Marco Squarta. Nel comunicato a doppia firma del senatore Zaffini e del presidente dell’Assemblea legislativa umbra Squarta si legge: «Apprendiamo con favore l’impegno del Sindacato autonomo di polizia e l’appello unanime dell’assemblea del massimo consesso cittadino di Spoleto rivolto a tutte le forze politiche nel consiglio di giovedì sera mettendomi a disposizione per portare avanti tale istanza sui tavoli nazionali e regionali preposti coinvolgendo tutti gli attori di riferimento presenti nelle medesime istituzioni al fine di creare le giuste sinergie per la realizzazione di tale progetto. Tale opportunità – proseguono Zaffini e Squarta – certamente rientra nell’ambito della valorizzazione di una scelta strategica già effettuata dal Ministero dell’Interno nel momento in cui è stata individuata la città Spoleto quale sede della scuola allievi agenti».