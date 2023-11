Chef Umberto alle Terme di Diocleziano per i 20 anni di Sky

Chef Trotti e la sua squadra conquistano le Terme di Diocleziano per i 20 anni di Sky

Chef Trotti con il suo staff composto da 8 persone ha preparato gustose delizie per gli ospiti intervenuti nelle tre giornate di Sky. Il catering è stato superbo, con la consueta, maniacale attenzione alle materie prime e la cura della squadra targata Osteria del Trap. Un successo già annunciato: lo chef ha esaltato i gusti della tradizione e celebrato il matrimonio fra le bontà della Valnerina e la bellezza della Capitale.

“Il livello dell’evento era decisamente alto. Sono venuto per fare bella figura, abbiamo lavorato tanto ma non è stato difficile perché ho messo in pratica la mia passione ed il mio lavoro. Certo è che l’esperienza ha superato di gran lunga le mie aspettative. Ringrazio Sky Italia, mia moglie ed il mio staff senza il quale non era possibile raggiungere questo traguardo” ha affermato Trotti. “La più grande soddisfazione – racconta lo chef – è stata alla cena di gala quando molti degli ospiti mi hanno fatto i complimenti. Questo è per me il regalo più importante“.

Un successo che è figlio di una vita passata nella cucina: “La mia passione è nata con me. Ho iniziato a 12 anni con mia mamma che mi ha insegnato a fare la pasta fatta in casa e da lì è rimasta nel mio cuore”. Osteria del Trap è il suo ristorante: un gioiello nel cuore della Valnerina, a pochi chilometri dalla Cascata delle Marmore, in Umbria “Lì ho dato vita al mio sogno. Ho iniziato con pochi coperti mentre ora, insieme a tutto il mio staff qualificato, ne abbiamo raggiunto oltre 200” aggiunge.

Il fiore all’occhiello di Umberrto è la cucina da 70mq a vista, i suoi piatti abbinano il pesce e la carne ai sapori tipici dell’Umbria: dal tartufo locale, alla pasta fatta in casa a mano e trafilata nel bronzo. Con i suoi piatti, i clienti viaggiano nel sapore attraverso l’eccellenza delle materie prime: “Il tartufo viene raccolto da noi, e il pesce è fresco tutti i giorni. Nel menù non può mancare la nostra ciriola con cozze, guanciale e tartufo: un abbinamento scoperto da noi che lascia al palato un gusto particolare, del tutto nuovo. Un nostro vanto è l’antipasto degli innamorati: un vassoio di 1 metro e 20 con 14 antipasti di mare per due persone“.

Grande attenzione anche alla pasticceria. Oltre la cucina a vista, i clienti godono anche di uno spazio dove Fjorda Hamzai – cake designer, pasticciera, nonché moglie di Umberto – assembla al momento i dolci. Se ci andate non potete non ordinare una delle sue specialità: il dolce della passione, con croccante alle mandole, crema chantilly e frutti di bosco.

Umberto e Fjorda riescono a trasportare i clienti in un viaggio tra la tradizione e l’innovazione,

realizzando un successo che è figlio della passione e della costanza che mettono in ogni piatto.