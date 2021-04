Che fine ha fatto il punto vaccinazioni di Ponte San Giovanni?

La Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni si sta chiedendo da giorni cosa la Regione intende fare rispetto alla volontà manifestata ad inizio 2021 di trasformare il CVA in un punto vaccinazioni. La struttura è stata messa a disposizione dalla stessa Consulta per diversi mesi, privandola di fatto alle associazioni aderenti, che avrebbero potuto utilizzarla per la fase di ripresa di attività ludiche, sportive e ricreative.

E’ da febbraio – dichiara il Presidente Gianfranco Mincigrucci – che abbiamo sospeso le attività, perchè ci era stato detto che i primi di marzo sarebbe stato aperto il punto vaccinazioni nel nostro territorio. “A distanza di quasi tre mesi nessuna comunicazione ci è stata fornita e non ci sono indicazioni che ci portano a sperare che la cosa avvenga a breve. È lecito sapere, dall’assessore alla Sanità della Regione, se c’è ancora la volontà di aprire il CVA alle vaccinazioni e soprattutto quando. Nel caso in cui la Regione e lo stesso Assessore hanno cambiato idea, ce lo facessero sapere, perchè noi abbiamo intenzione di riaprire alle attività delle associazioni sportive che oggi sono in grande difficoltà per mancanza di spazi”.