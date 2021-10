Ponte San Giovanni: la ‘Consulta’ in prima linea per ripulire il verde

Sabato 30 ottobre alcuni volontari dell’associazione, capitanati dal Presidente Gianfranco Mincigrucci, hanno provveduto a liberare dalla sporcizia i parchi Bellini e Pascoletti

La Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni in prima linea per il decoro e la salvaguardia ambientale del territorio. Nel pomeriggio di sabato 30 ottobre, l’associazione presieduta da Gianfranco Mincigrucci ha dato vita ad un’ammirevole iniziativa legata alla pulizia dei parchi ‘Bellini’ e Pascoletti situati nel cuore del quartiere e molto frequentati da giovani e famiglie. Mincigrucci e alcuni validi collaboratori si sono armati di sacchi della spazzatura, guanti e di apposite attrezzature per la raccolta e hanno perlustrato per oltre un’ora le aree verdi, cercando di ripulirle da diversi rifiuti. Un lavoro minuzioso, che ha prodotto ottimi risultati sul piano estetico e lanciato un segnale importante alla cittadinanza circa il corretto utilizzo dei luoghi comuni.

“Non è più accettabile – dichiara il Presidente della Consulta Gianfranco Mincigrucci – vedere questa situazione all’interno dei nostri parchi. Quella del decoro urbano è una questione che ci sta a cuore e auspichiamo che questa iniziativa possa essere da esempio per chi frequenta abitualmente le aree verdi”.

Luoghi dove la Consulta da tempo si sta impegnando per contrastare un altro fenomeno legato al degrado, quello della prostituzione.

“Possiamo dire di aver vinto qualche battaglia – prosegue Mincigrucci – ma non la guerra. Ringraziamo il Comune per la vicinanza e l’impegno nel combattere una problematica che stava assumendo dimensioni inqualificabili. Ad oggi il risultato più significativo che abbiamo ottenuto è di aver scoraggiato molti clienti e di conseguenza aver fatto crollare la domanda”.

Presente all’iniziativa legata alla pulizia dei parchi e sempre attento alle problematiche del territorio, anche il Presidente della Croce Bianca Perugia Claudio Consalvi.