Centri estivi, al via iscrizioni per il “Summer Camp giochi d’estate” per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni

Spello, 20 giugno 2024 – Aperte le iscrizioni per “Summer Camp giochi d’estate” il centro estivo promosso dal Comune di Spello che si terrà nei locali della scuola dell’Infanzia Santa Luciola dal 1 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre. Si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica con l’assegnazione (con Determinazione dirigenziale n.440 del 03.06.2024) alla Società Cooperativa Sociale L’Albero Magico delle attività relative al Campus che saranno articolate per fasce d’età, 3-6, 6-10 e 10-14 anni e si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 14.00 con la possibilità di usufruire anche del pranzo. Il costo settimanale è di 70 euro con un costo aggiuntivo di 6 euro a pasto. Il Comune, con la volontà di sostenere le famiglie, ha previsto l’erogazione di un contributo per ogni singolo utente, anche nel caso di fruizione del servizio mensa. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai Servizi sociali del Comune al seguente numero 0742 300088 o ai seguenti recapiti telefonici 339 2188487 389 6166053 392 7192825