Case green: “Direttiva UE penalizza il nostro Paese e le famiglie italiane”

La nota di Francesca Peppucci (FI)

“La direttiva dell’Unione Europea in merito alle Case green penalizza il nostro Paese e vanifica gli sforzi fatti da milioni di italiani – esordisce il Consigliere Regionale di Forza Italia Francesca Peppucci – In Italia la casa rappresenta il bene primario per eccellenza delle famiglie, e per i lavoratori il sacrificio di una vita. Se l’Europa obbligherà a ristrutturare le abitazioni entro sette anni per l’adeguamento agli standard green affosserà le famiglie italiane oltre che il settore immobiliare – conclude – ci batteremo anche in assemblea legislativa con determinazione in difesa degli italiani e ci impegneremo affinché l’Unione Europea si convinca che è necessario fare un passo indietro”.