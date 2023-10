Cascia ornata di ‘oro rosso’: inaugurata la Mostra mercato dello zafferano

Fino a domenica 29 ottobre l’evento dedicato alla preziosa spezia con tante iniziative collaterali. C’è anche l’ex calciatore Gianni Rivera

Si è aperta venerdì 27 e proseguirà fino a domenica 29 ottobre la Mostra mercato dello zafferano di Cascia, l’evento autunnale che mette in vetrina i prodotti a base della preziosa spezia ma anche altre tipicità del territorio, come salumi, formaggi, miele e tartufi, accanto ad articoli di artigianato artistico. Al taglio del nastro della ventiduesima edizione dell’evento erano presenti Mario De Carolis e Marco Emili, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Cascia, Paola Agabiti, assessore a cultura e turismo della Regione Umbria, ed Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia.

“Lo zafferano – ha commentato il sindaco De Carolis – è un prodotto che ci caratterizza, è stato riscoperto 22 anni fa dalla biblioteca del Comune, il Comune ci ha creduto e ha iniziato questa mostra mercato proprio per dire che oltre alla spiritualità e alla devozione verso la nostra santa abbiamo tante specificità e questa è una di quelle. Proponiamo tre giorni ricchi di eventi, convegni iniziative, chef importanti e anche un momento di riflessione su sport, spiritualità e ambiente e quest’anno abbiamo invitato Gianni Rivera, figura storica e mondiale. Tante cose per dire che Cascia c’è, è ripartita alla grande”.

La mostra, aperta ogni giorno dalle 9, è dislocata tra piazza Garibaldi, piazzale san Francesco, largo Elemosina, piazzale Pier Luigi Santi e giardini Mario Magrelli. La giornata di sabato si apre, alle 9, con un’escursione guidata ‘Sull’antico sentiero’ (info e prenotazioni ufficio Servizio turistico del Comune in piazza Garibaldi, 0743.71401) e prosegue con l’incontro ‘Comunità in movimento per il futuro della montagna’, durante il quale si parlerà del paniere alimentare del Casciano, in relazione all’innovazione dei processi e la valorizzazione dei prodotti, alle 9.30 ai Giardini Magrelli; stesso orario e stessa location domenica 29 per l’incontro con l’ex calciatore Gianni Rivera. Il campione racconterà alcuni aneddoti della sua vita e presenterà il suo libro ‘Ieri e oggi’; a seguire, Rivera parteciperà alla tavola rotonda ‘Religiosità, sport e gastronomia salutista’, alla quale saranno presenti anche Gianluca La Terza, destination manager di Cascia, Domenico Ignozza, presidente Coni Umbria, Oberto Petricca, avvocato esperto di Diritto sportivo, Francesca Troiani e Armando Calveri, rispettivamente biologa nutrizionista e segretario generale della società sportiva Lazio. Per ammirare i luoghi in cui nasce la pianta, poi, sono state programmate anche delle visite ai campi di zafferano, con partenza dei pulmini alle 10 (anche domenica 29) da piazzale Dante, previa prenotazione all’ufficio Servizio turistico del Comune. Da non perdere l’astro trekking ‘La luna e la rocca’, escursione notturna e tour astronomico sabato alle 21 (info e prenotazioni ufficio Servizio turistico) e ‘Tra santi, beati e ribelli’, breve passeggiata fra le vestigia casciane che percorrerà l’antica via Mercatale fino alla Rocca, per rivivere un episodio della Cascia del XVI secolo, domenica alle 15 con partenza dal viale del Santuario. La manifestazione, inoltre, vede coinvolti alcuni studenti dell’istituto alberghiero De Carolis (sede distaccata di Roccaporena) che prepareranno un aperitivo alle 12, sabato e domenica, e saranno protagonisti di uno show cooking domenica alle 16.30 ai Giardino Magrelli. Anche nella giornata di sabato, alle 17, è previsto uno show cooking realizzato dallo chef Maurizio Serva del ristorante ‘La trota’ di Rivodruti e a seguire, alle 18, degustazione gratuita di una gustosa zuppa di farro allo zafferano a cura dell’associazione Zafferano di Cascia – Zafferano purissimo dell’Umbria e degli albergatori di Cascia. Quest’ultimi realizzeranno, inoltre una grande torta allo zafferano che potrà essere degustata domenica 29 alle 18, per festeggiare tutti insieme la chiusura della XXII edizione della Mostra mercato dello zafferano di Cascia. Non mancherà l’intrattenimento musicale itinerante (sabato con la Foligno marching street band e domenica con Perugia saxophone, entrambi alle 15.30) e la possibilità di degustare pietanze allo zafferano nei ristoranti di Cascia, preparate secondo antiche ricette e moderne interpretazioni.