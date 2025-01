Al Teatro Cucinelli va in scena “Cenerentola”

Domenica 19 gennaio , in doppia replica alle 16 e alle 18

Prosegue la Stagione 24/25 del Teatro Cucinelli di Solomeo organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria. Domenica 19 gennaio, in doppia replica alle 16 e alle 18, la Compagnia di teatro e danza Zaches Teatro – Premio Hystrio 2023 per la “sperimentazione e la contaminazione dei linguaggi artistici” – rielabora la fiaba di Cenerentola e, più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Uno spettacolo tout public consigliato dai 5 anni di età. Con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti; regia, drammaturgia e coreografia di Luana Gramegna.

Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un’eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Esistono più di trecento varianti di questa fiaba ed è una delle più antiche al mondo. Reclusa nel suo mondo interiore, Cenerentola preferisce muoversi sotto la cenere in solitudine, quasi invisibile, in mezzo alla fuliggine di una vita apparentemente spenta, accettando con pazienza ogni punizione inflitta dalla matrigna e dalle sorellastre. Ma dentro di lei arde la brace nascosta del desiderio di un’esistenza completamente diversa. Cenerentola poco a poco acquista sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le avversità e non ha più paura di contrastare le sue aguzzine, che via via si trovano sempre più disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla. Più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato. Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d’invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo.

La manipolazione si fa danza e la danza rievoca l’antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri della fiaba.

INFO e BIGLIETTI

Prenotazioni: Botteghino telefonico Regionale Teatro Stabile dell’Umbria Tel. 075 57542222. Giorni feriali: dalle 17 alle 20, fino al giorno prima dello spettacolo.

Vendita: Botteghino Teatro Morlacchi Piazza Morlacchi 13 – Perugia Tel. 075 5722555, dal lunedì al sabato: dalle 17 alle 20; lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.

Botteghino Teatro Cucinelli il giorno dello spettacolo: dalle ore 19 per le repliche serali; dalle ore 16 per le repliche pomeridiane.

Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it