“Cambiamenti climatici e ambiente inseriti tra gli obiettivi di lavoro”

Lo evidenzia il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) spiegando che

“la proposta avanzata dalle minoranze, di cui mi sono fatto portavoce, è nata da un’iniziativa congiunta con gli amici di Europa Verde. Accogliamo perciò con estremo favore la decisione presa all’unanimità dalla Commissione. Crediamo – spiega De Luca – che non ci sia più spazio per il negazionismo, ma che al contrario oggi più che mai serva coraggio. L’emergenza climatica non è più uno slogan, ma è un fatto scientifico inoppugnabile che costituisce purtroppo la normalità. Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi mai registrati, il 2021 è stato stimato come il sesto anno più caldo mai registrato a livello globale. Le stime presentate nel rapporto IPCC del 2021 ci pongono di fronte ad uno scenario devastante. L’aumento delle temperature cambierá radicalmente il nostro territorio. L’inserimento all’interno dello Statuto diventa quindi la base di partenza di fronte all’indifferibile necessità di adeguare tutti i settori, studiando una pianificazione per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la transizione ecologica della nostra società. Abbiamo il diritto di vivere in un ambiente sano, a maggior ragione laddove l’aumento incontrollato delle temperature medie rischia di presentare un conto salatissimo che saranno i cittadini, soprattutto quelli più deboli, a pagare”.