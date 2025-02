“BRT e messa in sicurezza strade San Sisto”: bocciato odg Volpi (Fdi)

“Una volta di più la giunta “più bella di sempre”, insieme alla sua variopinta maggioranza, ha dimostrato di non avere a cuore i reali problemi della nostra comunità”

“Oggi pomeriggio In Consiglio comunale è stato respinto dalla maggioranza un ordine del giorno, a mia firma, in cui si richiedeva la messa in sicurezza di alcune strade di San Sisto – in particolare via Wagner – che subiranno a breve sicuri disagi a causa dei lavori per il BRT (Bus Rapid Transit).

La realizzazione dell’opera, accanto ai benefici per la qualità della vita dei cittadini e per l’ambiente, porta inevitabilmente con sé qualche difficoltà per la gestione del traffico, in particolar modo nelle vie dove a causa dei cantieri si riverseranno – giocoforza – un alto numero di veicoli pubblici e privati.

Particolare attenzione dovrebbe essere quindi posta per quelle zone dove l’attuale viabilità risulta insufficiente per accogliere il futuro flusso, per la loro dimensione o per la presenza in loco di scuole ed asili.

Questo è il caso di Via Wagner, dove sono presenti proprio una scuola dell’infanzia ed un asilo nido, che perciò necessitano l’adozione di misure di sicurezza stradale maggiori per tutelare l’incolumità dei piccoli alunni. La pericolosità della via è già stata sperimentata nei mesi passati quando, accanto alla sua “parziale” nuova bitumatura, vi è stato deviato il traffico dalle vie limitrofe per la presenza di un primo cantiere per i lavori del BRT.

Nel segnalare il deterioramento della segnaletica orizzontale in più tratti di via Wagner e la urgente necessità di procedere alla rimozione delle transenne lasciatevi per i lavori precedentemente effettuati, l’ordine del giorno richiedeva di porre in essere al più presto gli accorgimenti necessari al contenimento dei rischi per la pubblica incolumità e per limitare il prevedibile disagio alla vita quotidiana degli abitanti.

Le risposte della maggioranza sono state deludenti e cariche di ideologia, poiché la proposta è stata respinta, pur annunciando la presa in carico del problema da parte dell’assessore competente in materia, annunciando che i lavori inizieranno quanto prima nella suddetta via. Tutto questo è stato ribadito anche durante il consiglio comunale dai colleghi della maggioranza.

Una volta di più la giunta “più bella di sempre”, insieme alla sua variopinta maggioranza, ha dimostrato di non avere a cuore i reali problemi della nostra comunità, che invece a gran voce chiede sicurezza e buona amministrazione e di non avere nessuna intenzione di collaborare per il bene della città con i colleghi dell’opposizione su tematiche che sono e restano trasversali: da parte nostra continueremo a fare proposte e dare il nostro fattivo contributo per il bene comune”