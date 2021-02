Borse di studio Banca Centro: cerimonia virtuale per 26 studenti. Sono giovani soci o figli di soci, diplomati e laureati con voti eccellenti

La cerimonia virtuale per l’assegnazione di 26 borse di studio di Banca Centro a diplomati e laureati dell’Umbria si è svolta ieri, martedì 9 febbraio, alla presenza del presidente Carmelo Campagna, del vice presidente Florio Faccendi, del direttore generale Umberto Giubboni e del condirettore Marcello Morlandi.

Banca Centro ha voluto così superare le limitazioni imposte dalla pandemia trovando una modalità alternativa all’importante cerimonia che annualmente sottolineava il momento della consegna delle borse di studio. Dopo un primo incontro virtuale con i premiati della Toscana, così, si è tenuto quello con i giovani soci e figli di soci dell’Umbria che hanno ottenuto eccellenti voti nell’esame finale per il diploma di scuola superiore, per la laurea triennale e per la laurea specialistica.

Ventisei giovani eccellenze nel campo della medicina, dell’ingegneria, delle scienze umane e dell’architettura, ma anche mediazione linguistica, archeologia, biotecnologie, economia e finanza che hanno ricevuto premi da 400 euro per il diploma di scuola superiore, 450 euro per la laurea triennale e 650 euro per la laurea magistrale.