Bori (Pd), “Sostanziale bocciatura bilancio regionale”

Sostanziale bocciatura bilancio regionale, Bori (Pd): “Da Montefalco alla Regione incapacità amministrativa di Tesei che gli umbri sono stanchi di pagare”

“Continua la scia di disastri di Donatella Tesei, che lo spin della campagna elettorale vuole raccontare come emblema della competenza e della concretezza e che invece, nella realtà, non fa che collezionare catastrofi, lasciando le amministrazioni che dirige, del caos. La sua brillante carriera è iniziata con la sindacatura a Montefalco, durante la quale Tesei ha accumulato un buco di bilancio più simile ad un cratere, che i cittadini stanno ancora pagando con le tasse alle stelle, come previsto dal Piano di rientro approvato dalla Corte dei conti. La parabola di Donatella Tesei prosegue oggi in Regione, dove la Corte dei Conti continua ad attestare plasticamente l’incapacità amministrativa di Tesei, bocciano nella sostanza il suo bilancio e non parificando la parte della Sanità, con tutte le conseguenze pratiche che questo comporterà. C’è un vero e proprio “filo rosso” della brillante Tesei è dunque l’incapacità amministrativa e politica che gli umbri sono stanchi di dover sopportare”.

Così in una nota il consigliere regionale e segretario regionale Pd, Tommaso Bori.