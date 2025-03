Birra Flea ed Ecosuntek ospitano monsignor Sorrentino e il suo libro su Carlo Acutis

Birra Flea ed Ecosuntek, in collaborazione con le diocesi di Foligno e di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra, hanno organizzato un evento di grande rilevanza culturale e spirituale. Martedì 18 marzo alle 18, infatti, monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle due diocesi, sarà ospite e relatore per la presentazione del suo libro ‘Carlo Acutis. Sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali, non fotocopie’.

L’incontro si terrà nella Sala Panorama del Birrificio Flea e rappresenta un’importante occasione di riflessione e dialogo su una delle figure più significative della spiritualità contemporanea. Carlo Acutis, giovane beato, noto per la sua profonda fede e l’uso innovativo delle tecnologie al servizio dell’evangelizzazione, continua a ispirare migliaia di persone in tutto il mondo.

Alla presentazione interverranno, insieme a monsignor Sorrentino, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Matteo Minelli, ceo di Universo Flea, Luca Gammaitoni, professore del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli studi di Perugia, Cinzia Tini, direttore di Trg (Canale 13), e don Antonio Borgo, vicario per la Pastorale. L’incontro sarà moderato da Marina Rosati, direttrice dell’Ufficio comunicazione della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Matteo Minelli, ceo di Ecosuntek e Birra Flea, si è detto entusiasta di ospitare questo evento.

“È un vero onore – ha commentato Minelli – poter ospitare la presentazione di un libro così significativo all’interno della nostra azienda, un luogo che non è solo produzione, ma anche incontro, condivisione e crescita. Abbiamo sempre voluto che questo spazio fosse aperto a iniziative culturali e sociali, con un’attenzione particolare ai giovani, proprio come Carlo, che con la sua storia continua a essere un faro di ispirazione. Questa collaborazione nasce dalla volontà di creare un ponte tra mondi diversi, unendo tradizione e innovazione, fede e quotidianità, perché crediamo che il valore di un messaggio risieda nella sua capacità di raggiungere le persone là dove vivono, si incontrano e si riconoscono. Ringrazio chi ha scelto il nostro birrificio come luogo per questo evento, perché per me e per noi significa riconoscere che i luoghi di aggregazione possono essere anche spazi di riflessione e di condivisione di valori importanti”.