A Gualdo Tadino musei e mostre no stop fino al 6 gennaio

Una città a misura di famiglia: biglietto unico agevolato e ammessi alla visita gli amici a quattro zampe.

Continua il trend positivo che durante le festività ha visto un’alta presenza turistica a Gualdo Tadino. Fino al 6 gennaio il borgo si trasforma in un polo culturale senza eguali, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per esplorare la ricca storia e l’arte della città umbra. Con un biglietto unico agevolato è possibile accedere a ben 7 spazi museali, a pochi passi gli uni dagli altri, ciascuno con le proprie peculiarità e in grado di soddisfare le curiosità di grandi e piccoli. Dal Museo Archeologico Antichi Umbri, alle opere d’arte contemporanea, passando per la suggestiva Rocca Flea e il Museo della Ceramica, un percorso culturale completo e affascinante. Gualdo Tadino accoglie a braccia aperte anche i visitatori a quattro zampe: i cani sono i benvenuti in tutti i musei, rendendo così l’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Fino al 12 gennaio è possibile ammirare la mostra di Emiliano Alfonsi “L’Enigma del Volto”, ospitata presso la Chiesa Monumentale di San Francesco. Un’occasione unica per approfondire l’esplorazione dell’animo umano proposta dall’artista attraverso un linguaggio pittorico potente e suggestivo. Trentadue dipinti, con i quali il pittore ci invita a riflettere sul significato dell’amore, sulla liberazione dalle dipendenze e sul ritrovamento della nostra autentica identità. Un percorso introspettivo che ci conduce alla scoperta delle nostre profondità più intime. Ed il viaggio nelle grandi mostre continua con il progetto di Roberto Battaglia “Antenati. Fotografie in bianco e nero”, presso il Centro Culturale Casa Cajani, che mette al centro il valore della memoria e il ruolo degli anziani nella nostra società.

Oltre alla ricca offerta culturale, Gualdo Tadino mette a disposizione dei visitatori un’area camper service gratuita in Piazza Federico II e numerose strutture convenzionate per pernottare e gustare le specialità locali. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it