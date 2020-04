Beuys – Burri 1980/2020: appuntamento con Marianelli e Donà. Prosegue il ciclo di video curato dall’Assesorato alla Cultura del Comune di Perugia e da Munus Arts & Culture

Il ciclo di video curato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Perugia e da Munus Arts & Culture per i quarant’anni dallo storico incontro tra Joseph Beuys e Alberto Burri del 3 aprile 1980 alla Rocca Paolina, prosegue con un appuntamento dedicato all’approfondimento filosofico attraverso il dialogo tra Massimiliano Marianelli (ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di Perugia) e Massimo Donà (ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università San Raffaele di Milano) che sarà fruibile sui canali social e sulla pagina web Turismo Comune di Perugia a partire dal 2 maggio alle 18:30.

Durante le loro ricerche, Marianelli e Donà si sono dedicati allo studio dell’opera rispettivamente di Alberto Burri e di Joseph Beuys e in questo “video-incontro” rilevano con lucidità, chiarezza e profondità i motivi fondamentali delle poetiche dei due artisti. L’iniziativa arricchisce e sviluppa i temi emersi nei primi tre video-incontri tenuti nel mese di aprile da Leonardo Varasano (Assessore alla cultura del Comune di Perugia), Michele Dantini (docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università per Stranieri di Perugia) e Italo Tomassoni (Storico e critico d’arte e organizzatore dell’incontro del 1980) i quali hanno riscosso un largo apprezzamento da parte dei numerosissimi utenti. I video sono attualmente fruibili sui canali social e sulla pagina web Turismo Comune di Perugia. L’evento del 1980 fu voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale, per l’occasione Burri presentò una grande scultura, il Grande Ferro RP 80 (anche noto come Grande Nero RP 80 e oggi conservato presso Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di Castello), poi sostituta dal Grande Nero, opera attualmente visibile all’interno della Rocca Paolina; mentre durante la sua performance, Joseph Beuys illustrò le sei lavagne poi riunite sotto il titolo di Opera Unica e oggi esposte presso il Museo civico di Palazzo della Penna dove furono allestite nel 2003 su progetto di Italo Tomassoni. In attesa del nostro ritorno al museo, quando sarà possibile invitare tutti a nuovi eventi sul tema, celebriamo da casa quel momento e approfondiamo i valori allora espressi dai due importanti artisti con un ciclo di “video-incontri” tenuti da importanti studiosi del panorama storico-artistico, critico e filosofico italiano.

2 maggio: Massimiliano Marianelli e Massimo Donà dialogano sulla poetica di Alberto Burri e Joseph Beuys. Il video sarà visibili a partire dalle ore 18:30 e resterà da allora gratuitamente fruibili sulle pagine Facebook: Cultura Comune di Perugia, Museo civico di Palazzo della Penna, Bio Art Cafè – Palazzo della Penna e sulla pagina web: http://turismo.comune.perugia.it. Gli incontri sono a cura dall’Assessorato alla Cultura di Perugia in collaborazione con Munus Arts and Culture e si inseriscono all’interno dell’iniziativa social Ritorno al Museo (#ritornoalmuseo).