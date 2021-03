Perugia e Agenzia delle dogane e dei monopoli: sottoscritto il protocollo. Assessore Pastorelli: “Il Comune di Perugia in prima linea a difesa della legalità”

È stato sottoscritto questo pomeriggio, presso l’auditorium degli Uffici Finanziari in Via Canali, il protocollo d’intesa tra Comune di Perugia ed Agenzia delle Dogane e Monopoli per contrastare la contraffazione dei prodotti.

A sottoscrivere l’atto sono stati l’assessore al commercio e sport Clara Pastorelli ed il Direttore Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria Roberto Chiara.

La collaborazione, delle durata di due anni, rinnovabile previa intesa tra le parti, sarà finalizzata a sviluppare un’azione coordinata tra il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Perugia, con la creazione di un tavolo di lavoro permanente volto al coordinamento degli interventi, allo scambio delle informazioni e alla gestione delle risorse professionali.

Obiettivi del protocollo sono:

-lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione ed agli altri fenomeni illeciti con l’individuazione delle aree di intervento;

-favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando l’evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata ed altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente;

-instaurare la cooperazione tra il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Perugia al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contrarie alle norme sul commercio internazionale.

“Il fenomeno della contraffazione – spiega l’assessore Clara Pastorelli – strettamente legato alla criminalità organizzata richiede un impegno congiunto da parte delle Istituzioni competenti al fine di arginarne gli effetti nocivi per le imprese regolari, per le casse dell’Erario, per la salute dei consumatori (pensiamo ad esempio ai prodotti realizzati con materiali scadenti e quindi potenzialmente dannosi) ed infine per l’ambiente. In questo contesto l’Amministrazione comunale vuole fare appieno la sua parte, ponendosi in prima linea, a fianco dell’Agenzia delle Dogane ed i Monopoli, a tutela della legalità, dei consumatori e delle imprese. Vogliamo difendere le attività oneste e i consumatori dai rischi connessi alla contraffazione dei marchi, che determina conseguenze significative sulla salute, contribuendo, peraltro, a sviluppare ulteriori forme di illegalità, quali l’immigrazione clandestina, il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed ulteriori violazioni dei diritti umani. Dando continuità agli ottimi risultati ottenuti in passato grazie all’azione incessante di Polizia locale e Guardia di Finanza, ora vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, mettendo in campo un’azione ancora più decisa e ulteriormente coordinata per arginare la contraffazione nel nostro territorio, togliendo terreno fertile alla criminalità organizzata. È un’azione strategica in cui crediamo fortemente – conclude l’Assessore Clara Pastorelli – anche alla luce della perdurante crisi economica che stiamo vivendo, aggravata dagli effetti dell’emergenza sanitaria in atto ormai da un anno , e per le ripercussioni che le situazioni di illegalità possono determinare sul futuro di tanti esercizi commerciali che operano nella trasparenza e nella correttezza”.