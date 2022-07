“Benvenuto al nuovo Arcivescovo Maffeis”

È quanto afferma il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini.

“La comunità derutese – prosegue – le è vicina e onorata di accoglierla. In questo momento così difficile, riteniamo fondamentale rafforzare il dialogo e il confronto, già ottimo, fra Istituzioni e Chiesa, per dare sempre più concretezza al bisogno di umanità e di solidarietà, per stare accanto ai più bisognosi, per sostenere le persone in difficoltà, per mantenere sempre l’uomo al centro delle nostre azioni. Questa giunta, da sempre, riconosce nell’opera spirituale e sociale della Chiesa una grande fonte di ispirazione per il nostro lavoro di amministratori locali. Non faremo mancare al nuovo Arcivescovo l’affetto e il sostegno che abbiamo sempre espresso al suo predecessore, S. Em. Cardinale Gualtiero Bassetti, cui – ricorda il sindaco – abbiamo conferito anche la cittadinanza onoraria di Deruta e che, come Sindaco, voglio ricordare e ringraziare per quanto ha fatto per le nostre comunità. Anche in qualità di presidente di Anci Umbria saluto con gioia la nomina di Don Ivan Maffeis ad Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve e auspico, quanto prima, un incontro”.