Grande partecipazione alla “Befana in Centro” a Perugia grazie, in mattinata, alla Motobefana Uisp e alla Rievocazione della Befana del Vigile promossa dal Club auto e moto d’epoca perugino (Camep) e, nel pomeriggio, alla discesa della vecchia signora dal campanile della cattedrale a cura dei vigili del fuoco.

La giornata di festa ha avuto inizio in piazza IV Novembre con il raduno dei motociclisti e delle motocicliste che hanno aderito alla Motobefana nata nel 1998 da un’idea di Francesco Corsini e Stefano Mori. L’evento era articolato su tre percorsi: uno di 40 km riservato alle moto stradali e alle moto d’epoca, il secondo fuoristrada di 30 km per moto enduro e il terzo di 40 km misto strada-fuoristrada per moto dual on/off. Il presidente della Uisp Umbria, Fabrizio Forsoni, esprimendo soddisfazione, ha fornito i numeri degli iscritti alla manifestazione con fine solidaristico: in circa 400 si sono diretti a Passignano sul Trasimeno per portare doni alla Comunità per bambini con genitore “Casa Paolo Concer” in collaborazione con Borgorete.

A portare i saluti istituzionali e a dare il via alla 28esima Motobefana, che da via Fani è scesa verso viale Indipendenza per lasciare il centro storico, c’erano la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo sport Pierluigi Vossi.

“La Befana in Centro inizia con un evento che parla di come le nostre comunità affrontano giornate come questa – ha detto la sindaca –. Esso, infatti, lega la passione per la moto alla solidarietà, in questo caso cercando di portare un sorriso in un luogo che parla di cura e attenzione verso la genitorialità vulnerabile, un luogo fondamentale dunque, perché quando si aiutano famiglie in difficoltà si salva il futuro sia dei bambini sia dei genitori”.

Anche Vossi ha rimarcato che “oggi si conferma il connubio tra sport e solidarietà, quindi i valori essenziali tramandati da diverse manifestazioni tradizionali locali. Lo stesso territorio viene esaltato dal percorso tracciato dalla motocolonna”.

Dopo aver toccato Corciano, i motociclisti sono dunque approdati nel comune lacustre dove, presso la sala consiliare, alla presenza anche del sindaco Sandro Pasquali, sono stati consegnati un televisore e calze della Perugina a beneficio della realtà che ospita nuclei di bambini con genitore che necessitano di supporto alle capacità genitoriali e di un sostegno socio-educativo e affettivo per un corretto svolgimento delle funzioni di cura, accudimento e tutela dei minorenni a causa di situazioni di difficoltà personale o familiare.

Dopo la partenza della Motobefana, sono arrivate in centro anche le moto e auto d’epoca della Befana del Vigile firmata Camep, partite dalla sede del club in via Settevalli e transitate in via dei Filosofi. Apprezzate dai visitatori la mostra statica dei mezzi e la distribuzione di vin brulé e dolci a cura della Befana. Momento clou della 24esima rievocazione è stata la premiazione dei partecipanti nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori.

Per accogliere il presidente del Camep Perugia, Ugo Amodeo, e i numerosi soci del club, alla sindaca Ferdinandi e all’assessore Vossi si sono aggiunti anche l’assessore Andrea Stafisso e il capitano Rosella Giusepponi in rappresentanza del Corpo della Polizia locale. “Questo evento – ha affermato Ferdinandi – esalta non solo divertimento e passione, come quella per le auto d’epoca, ma anche convivialità e valori positivi. I fondi donati oggi dal club alla polizia locale, infatti, sostengono un concorso promosso dalla nostra Municipale e legato a un tema fondamentale come la sicurezza stradale e rivolto ai più giovani. La strada è il primo luogo dove i nostri ragazzi imparano il senso della corresponsabilità e della cura dello spazio pubblico. Abbiamo quindi un esempio di quanto si può realizzare quando associazionismo e istituzioni si uniscono”. Il capitano Giusepponi, anche a nome della comandante Caponi e dei colleghi, ha ringraziato i soci del Camep per “un dono che da anni fanno con il cuore” e ha ricordato che le classi delle primarie partecipanti al concorso “Elisabetta Innocenzi”, dopo essere state coinvolte in un progetto di educazione stradale e alla legalità a cura degli agenti, hanno già presentato elaborati la cui premiazione avverrà il 22 gennaio, giorno di San Sebastiano. L’assegno del Camep in tal modo finanzierà ancora una volta l’acquisto di libri e materiale scolastico.

“Riusciamo a distinguerci per questo momento di condivisione a cui diamo sempre continuità in tanti, anche sfidando il meteo incerto. Oggi finiscono le festività, ma è l’inizio del nostro calendario ed è senz’altro il modo migliore per iniziare”, ha concluso il presidente Amodeo.

Si è quindi svolta la premiazione della prova cronometrata di abilità alla partenza. Nella classifica assoluta della Befana del Vigile Moto 2025 al primo posto figura Marco Tomassini (Mondial 160 sport, 1954), seguito da Paolo Bietta (Vespa 160 Gs, 1962) e Pietro Bietta (Vespa Px 125, 1981). Nella classifica assoluta Auto 2025 si piazza al primo posto Mario Filippucci (Mercedes slk 200 k, 1999), seguito da Franco Giampaoli (Lancia Fulvia Coupe, 0) e Enrico Majorana (Jaguar Mk2, 0).