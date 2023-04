Bastia aderisce alla Campagna Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo

Proposta da ANGSA Umbria Onlus, è prevista per il 2 Aprile

Nel fine settimana dal 30 Marzo al 2 Aprile torna la Campagna di sensibilizzazione sociale promossa da ANGSA Umbria Onlus Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo a cui il Comune di Bastia Umbra ha rinnovato la propria adesione. Prescelto il colore blu per portare il messaggio da parte dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus (ANGSA Umbria Onlus) per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo (2 Aprile). La richiesta è di illuminare un monumento per la promozione e l’educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell’autismo, nel periodo 30 marzo – 2 aprile, per la campagna mondiale di sensibilizzazione “Light It Up Blue 2023”.

Sarà la Rocca Baglionesca a portare il suo messaggio alla cittadinanza di Bastia Umbra con la condivisione del colore blu.