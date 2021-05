Bando Roche per la medicina di precisione: premiata l’Umbria con 50.000 euro. L’università degli studi di Perugia tra i progetti vincitori per la diagnosi delle leucemie acute linfoblastiche a cellule T.

Il progetto, promosso da Roche Italia, vuole supportare i centri di eccellenza italiani in questa fase di evoluzione e cambiamento verso l’oncologia del futuro. Il dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, svilupperà, in particolare, soluzioni per la diagnosi delle leucemie acute linfoblastiche a cellule T.

L’iniziativa, ha ottenuto il patrocinio di AIOM e la selezione dei progetti vincitori è stata affidata alla fondazione GIMBE.

La medicina di precisione sta rivoluzionando le cure per le malattie oncologiche, che in Umbria interessano settemila pazienti ogni anno, una sfida quella dell’Università degli studi di Perugia, a sostegno di cure più mirate e a supporto dell’implemento della medicina di precisione in Italia.