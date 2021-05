Giro d’Italia a Perugia: il 19 maggio alcune scuole resteranno chiuse

In occasione del prossimo Giro d’Italia la cui partenza da Perugia da Perugia, alle 12,55 del 19 maggio alla volta di Montalcino, sono previste alcune misure al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in città, nella massima sicurezza.

Per questo, sulla base delle esigenze evidenziate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, al fine di prevenire possibili criticità derivanti non solo nell’arco temporale intercorrente tra la partenza della gara ciclistica da piazza IV Novembre e gli orari di uscita delle scuole, ma anche nelle ore precedenti, dedicate all’allestimento del percorso e alla relativa messa in sicurezza, il Comune ha emanato l’ordinanza di chiusura di alcune scuole per l’intera giornata di mercoledì 19 maggio. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, inoltre, sono stati adottati provvedimenti relativi al divietò di transito e sosta in alcune aree della città interessate dalla manifestazione.

“Ci scusiamo per eventuali disagi che tali misure possano arrecare ai cittadini -ha precisato l’amministrazione- ma siamo tutti consapevoli che l’evento rappresenta una preziosa opportunità per la nostra città, anche in termini di promozione del nostro territorio. È necessario che il Giro si possa svolgere in totale sicurezza per gli atleti e per i cittadini, dimostrando anche in questo l’accoglienza che caratterizza la nostra Città.”

In particolare, in base all’ordinanza, r esteranno chiuse le seguenti scuole statali e comunali :

– primaria Fabretti e secondaria di I grado San Paolo – Piazza del Drago;

– primaria e infanzia XX Giugno – Borgo XX Giugno;

– secondaria di I grado San Paolo e B. Di Betto – Viale Roma;

– infanzia di Via Quieta;

– nidi e infanzia comunali di Via Villa Glori – Case bruciate;

– primaria e infanzia Gabelli – Case Bruciate;

– polo scolastico Donati Ticchioni + 2 classi primaria Pestalozzi;

– plesso Comparozzi (secondaria di I grado Pascoli succursale, primaria Comparozzi, infanzia Piccolo Principe, primaria Pestalozzi);

– plesso Villaggio Kennedy (secondaria di I grado Pascoli centrale, primaria Don Milani, primaria e infanzia Villaggio Kennedy);

– polo Ferro di Cavallo (infanzia Andersen, infanzia Collodi, nido Grillo Parlante, primaria Lambruschini T.P. e moduli, secondaria I grado Colombo);

– polo Olmo (primaria Pasquini, secondaria di I grado F. Pellas, IIS Cavour-Marconi-Pascal);

– primaria Ciabatti – Porta Pesa;

– secondaria di I grado Foscolo – Via Pinturicchio

– primaria L. Radice e infanzia L. da Vinci;

– primaria Cena e infanzia I. Calvino;

– infanzia Montessori;

– secondaria di I grado Carducci Purgotti;

– primaria Bellocchio;

– nido Il Melograno – Via del Parione;

– liceo A. PIERALLI – Piazzale Anna Frank, 11;

– I.I.S. CAVOUR-MARCONI-PASCAL – succursale Strada Trasimeno Ovest;

– liceo A. MARIOTTI (centrale e succursale);

– liceo G. ALESSI – Via Capitini;

– liceo G. GALILEI;

– secondaria di II grado non statale CENTRO INTERNAZIONALE MONTESSORI Via Fonti Coperte 38/z;

– secondaria di II grado non statale Istituto Paritario Leonardi – Via M. Angeloni n°59;

– secondaria di II grado B. Di Betto – Via Canali;

– Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno”, Via M. Angelucci, 1

– Istituto di Istruzione Superiore “Cavour- Marconi- Pascal”, Via Pievaiola, 140;

Nonché le seguenti scuole paritarie, private e nidi privati:

– infanzia paritaria S. CROCE – Via dell’Asilo;

– infanzia paritaria DONATI TICCHIONI CONCETTI – Via Cortonese, 113;

– infanzia paritaria FRANCESCA DI SALES AVIAT – Via della Cupa, 46;

– infanzia paritaria CATERINA FAINA DI CIVITELLA – Via S. Costanzo;

– infanzia paritaria LA NUVOLA – Via Villa Glori, 32;

– infanzia paritaria GESU’ REDENTORE – Via Pievaiola, 48;

– infanzia paritaria CASA DEI BAMBINI MONTESSORI – Via Fonti Coperte, 38D

– International Montessori School Via Fonti Coperte, 38/D;

– polo Donati Ticchioni Via Cortonese, 113

– secondaria di I grado Centro Studi Don Bosco;

– nido “Babalù” – Via Colle maggio, 8;

– nido “Donati Ticchioni” – Via Cortonese, 113;

– nido “L’isola dei giochi” – Via Cortonese, 82/c;

– nido “Baby Village” – Via del Discobolo, 6;

– nido “Le perle del mare” – Via del granito,3;

– sezione primavera annessa all’infanzia “S. Croce” – Via dell’asilo, 1;

– nido “Bimbolandia” – Via delle Caravelle, 10 b/c;

– nido “Arcobaleno” – Via Diaz, 82;

– nido bilingue “Maria Montessori” – Via Fonti coperte 38/d;

– nido d’infanzia “Arca di Noè” – Via Pontani, 49;

– sezione primavera annessa infanzia “Caterina Faina di Civitella” – Via S. Costanzo, 5;

– nido “La nuvola” – Via Villa Glori, 32;

– nido “il giardino segreto” – Via del Parione, 11.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, inoltre, sono adottati i seguenti provvedimenti relativi al divieto di transito e sosta in alcune aree della città:

– Dalle ore 9,00 di martedì 18 maggio alle ore 18,00 di mercoledì 19 maggio è fatto divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza IV Novembre;

Dalle ore 5,00 alle ore 15,00 di mercoledì 19 maggio vige il divieto di transito e di sosta con rimozione in corso Vannucci, nonché il divieto di sosta con rimozione in piazza Matteotti, via Baglioni, viale Indipendenza, via Fiorenzo di Lorenzo (tratto Largo Cacciatori delle Alpi – via Orsini);

Dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del 19 maggio è fatto divieto di sosta con rimozione in via Cacciatori delle Alpi e via XX settembre;

Dalle ore 11,00 del 18 maggio alle ore 15 del 19, vige il divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza Italia e Largo delle Libertà;

Dalle ore 14,30 di martedì 18 maggio alle ore 15,00 di mercoledì 19 maggio è, inoltre, fatto divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione in viale Roma, nel tratto compreso tra Largo cacciatori delle Alpi e il sottopasso che adduce a via Marconi. Negli stessi giorni e con gli stessi orari è, altresì, fatto divieto di sosta con rimozione in via Fiume, nel tratto compreso fra piazzale Bellucci e Largo Cacciatori delle Alpi e in piazzale Bellucci.

Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del 19 maggio vige, inoltre, il divieto di transito e sosta con rimozione in piazzale Umbria Jazz, nell’area adiacente il civico 5.

In deroga ai suddetti provvedimenti sono autorizzati i veicoli di soccorso, pubblico interesse e i veicoli al seguito della manifestazione ciclistica. Le deviazioni e le temporanee interruzioni della circolazione lungo l’itinerario della competizione e nelle vie adducenti il percorso saranno rese operanti da personale addetto alla disciplina della circolazione stradale, che potrà adottare eventuali ulteriori misure qualora ne emerga la necessità per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione.

L’inosservanza dei suddetti provvedimenti è sanzionata in base a quanto previsto dal codice della strada.