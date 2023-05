Azienda umbra tra i protagonisti di Tuttofood 2023

La Sabatino Tartufi propone un menù dello chef Amadori

Sabatino Tartufi, multinazionale attiva con sede a Montecastrilli e attiva nel mondo dello speciality food, in particolare nella commercializzazione e nella trasformazione di tartufo, è tra le protagoniste di Tuttofood 2023, la fiera B2B dedicata al settore agroalimentare, in programma nei padiglioni di Rho Fiera Milano.

L’azienda umbra ha un sito produttivo negli Stati Uniti, nel Connecticut, e copre l’intero mercato nordamericano.

Negli Stati Uniti la Sabatino è presente anche con uffici commerciali a Los Angeles, Las Vegas, Miami e San Francisco ma anche in oltre 60 paesi tra Europa, Asia e Medio oriente.

Presso lo stand della rassegna milanese ha proposto un “esclusivo menù” tutto tartufo realizzato per Sabatino allo chef Paolo Amadori. Che ha proposto come antipasto “uovo croccante su fonduta di parmigiano, asparagi e tartufo nero”, primo piatto “tuffoli alla carbonara e tartufo nero”, secondo “entrecôte di Piemontese salsa al mais bruciato e tartufo nero”, dessert “cremini fritti al tartufo nero e il suo miele salato”.

“Siamo contenti di essere presenti a Tuttofood perché abbiamo la possibilità di confrontarci con tantissimi dei nostri buyer italiani e stranieri” ha commentato Federico Balestra ceo di Sabatino Tartufi Usa. “Il nostro tartufo – ha aggiunto – è ormai conosciuto e apprezzato in tutto il mondo ma i due mercati esteri che lo amano di più sono sicuramente gli Stati Uniti e l’Asia in generale”.