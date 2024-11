Avvio degli anticipi dei pagamenti per le domande a superficie annualità 2024

(aun) – Perugia, 14 nov. 024 – La Regione Umbria comunica che è stato avviato il processo di anticipazione dei pagamenti relativi alle domande a superficie per l’annualità 2024. Questa iniziativa rappresenta un passo importante volto a sostenere le attività agricole del territorio e a promuovere la sostenibilità economica delle aziende coinvolte.

In particolare, per la misura “indennità compensativa”, verranno erogati anticipi per un totale di 6.000 domande, con un importo complessivo pari a 10.300.000 euro. Parallelamente, per la misura riguardante l’agricoltura biologica, saranno effettuati pagamenti per 770 domande, per un totale di 1.200.000 euro.

Questa operazione si inserisce nel quadro delle politiche di supporto al settore agricolo, confermando l’impegno della Regione Umbria per il rafforzamento e la valorizzazione delle pratiche agricole sostenibili e per garantire un adeguato sostegno alle zone svantaggiate.