Museo di Montefalco: arriva il Laboratorio gratuito di Arte Terapia

Nuova attività gratuita al Museo di Montefalco, pensata per giovani e adulti. Da novembre a marzo il Laboratorio “Scopriamo la nostra Bellezza” condotto dall’arteterapeuta Pietro Ricci, in 10 appuntamenti.

Il Museo di Montefalco diventa un laboratorio di benessere e inclusività per ogni generazione. Dal 20 novembre inizia il laboratorio gratuito di Arte Terapia “Scopriamo la nostra Bellezza” per giovani dai 14 anni in su e per adulti, a cura di Maggioli Cultura e Turismo. Il percorso laboratoriale è condotto dall’arteterapeuta Pietro Ricci e si sviluppa in 10 appuntamenti. È possibile partecipare al singolo incontro oppure fare il percorso completo.

Il Laboratorio di Arte Terapia sarà un’esperienza di incontro, ascolto e condivisione. Un’esperienza espressiva unica, preziosa e completamente gratuita che consentirà ai partecipanti di esplorare le emozioni e riscoprire il proprio sé e le risorse personali attraverso un’attività creativa.

Gli appuntamenti si svolgeranno di mercoledì dalle 16.30 alle 18, con il seguente programma e tematiche: Autostima (20/11/2024), Consapevolezza (27/11/2024), Ricordi e Emozioni (4/12/2024), Condivisione e Socialità (18/12/2024), Famiglia (15/01/2025), Fragilità (29/01/2025), Passioni e Talenti (12/02/2025), Pensiamoci Geni (26/02/2025), Sogni e Futuro (12/03/2025), Felicità e Piacere (26/03/2025).

Il museo di Montefalco si conferma ancora una volta un luogo dove l’arte aiuta a vivere bene ed è un validissimo mezzo per avere un buon livello di qualità della vita.

“I musei – sottolinea la responsabile del museo Serena Marinelli – essendo per eccellenza gli “scrigni” della bellezza, non vanno considerati soltanto come i luoghi dove le testimonianze del passato e della nostra civiltà devono essere conservate. Piuttosto devono essere fruiti come spazi vivi, pronti ad accogliere”.

I posti per partecipare al laboratorio sono limitati, è obbligatoria la prenotazione: tel. 0742 379598 – museomontefalco@gmail.com – www.museomontefalco.it