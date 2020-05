Avanti tutta Onlus: donazione di sangue di gruppo. “Grazie a chi ha partecipato e a chi assicura questo servizio”. Iniziativa che si inserisce all’interno del progetto “Doniamoci” che coinvolge anche Avis, Aned, Aido e Centro Trapianti

La cultura del dono si promuove anche attraverso atti concreti, come la donazione di sangue. E’ per questo che Avanti tutta Onlus, questa mattina, ha voluto dare l’ennesima dimostrazione della sua vicinanza ai malati, ai fragili e agli ultimi promuovendo, all’interno del progetto “Doniamoci”, una donazione di sangue di gruppo. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di una decina di persone, secondo tutti i protocolli di sicurezza. L’iniziativa ha riscosso il saluto di tutti gli altri presidenti delle associazioni che fanno parte della rete “Doniamoci” come Avis, Aned, Aido e Centro Trapianti.