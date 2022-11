“Auguri alla nazionale italiana di sitting volley femminile”

“Un sincero augurio alla nazionale italiana di sitting volley femminile che dal 4 all’11 novembre prenderà parte all’8a edizione dei Campionati del mondo in programma a Sarajevo in Bosnia Erzegovina”

viene rivolto alle sportive dai consiglieri regionali della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni.

“Queste atlete – rimarcano Pastorelli e Fioroni – sono da esempio a quanti vedono nella pratica sportiva un’occasione di crescita, fonte e motore di inclusione sociale e mezzo fondamentale per l’autorealizzazione. Attraverso lo sport è possibile esaltare le potenzialità dell’individuo, nel rispetto di quei principi basati sullo spirito di gruppo, sul lavoro di squadra e sul raggiungimento di traguardi personali. Giusto e necessario, quindi, dare risalto a questo tipo di manifestazioni e agli eccellenti risultati raggiunti dalla nazionale italiana per far sì che il movimento cresca sempre più e sempre più persone possano farne parte. Nella spedizione – sottolineano – sarà presente anche la nostra regione. L’Umbria sarà infatti rappresentata nello staff medico dal fisioterapista di Assisi Mattia Pastorelli, al quale va il nostro in bocca al lupo per il lavoro fondamentale che è chiamato a svolgere in questa competizione a supporto delle atlete azzurre”.