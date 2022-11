Comunità energetiche rinnovabili, presentato ciclo di incontri con i sindaci

Morroni: “Opportunità importante verso transizione ecologica e sviluppo sostenibile”

È stato presentato oggi, presso la Sala Congressi del Palazzo Broletto, il ciclo d’incontri con i Sindaci organizzato dalla Regione Umbria, in collaborazione con ANCI, per approfondire il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’Assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, nell’annunciare il calendario degli appuntamenti, ha tenuto a sottolineare come le CER rappresentino “una opportunità importante sotto il profilo della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, in coerenza con l’idea di evoluzione economica che come Giunta regionale abbiamo tratteggiato per l’Umbria”.

“Con le Comunità energetiche rinnovabili – ha proseguito Morroni – sono i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni a rendersi protagonisti di un processo di autoproduzione energetica. Abbiamo, quindi, strutturato questi momenti di confronto in loco in modo da promuovere nelle nostre comunità la cultura rispetto alla tematica delle fonti rinnovabili di approvvigionamento energetico e sensibilizzare, in prima battuta, Sindaci e amministratori locali affinché possano farsi parte attiva per far nascere le CER nei loro territori. Saranno sei le visite che toccheranno tutti i territori umbri – ha specificato l’assessore Morroni – e vi auspichiamo la maggiore partecipazione possibile”.

“Le Comunità energetiche rinnovabili – ha spiegato il Presidente di ANCI Umbria, Michele Toniaccini – possono dare nel medio periodo una risposta all’emergenza energetica che le nostre amministrazioni si sono trovate a dover fronteggiare in questo anno difficile. Occorre partire subito per diffondere le adeguate informazioni sul ruolo chiave che esse rivestono. Come ANCI, siamo molto soddisfatti della proficua sinergia che abbiamo instaurato con la Regione in questa direzione”.

QUESTO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA

07 novembre 2022 – Perugia

14 novembre 2022 – Todi

16 novembre 2022 – Foligno

28 novembre 2022 – Gubbio

30 novembre 2022 – Amelia

12 dicembre 2022 – Terni