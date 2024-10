Auditorium San Francesco al Prato: al via la nuova stagione

San Francesco al Prato: in attesa della presentazione ufficiale, Mea Concerti annuncia i primi appuntamenti che spazieranno dalla musica alla stand up comedy, passando per il teatro e momenti esperienziali unici

Già anticipata dall’anteprima che ha visto protagonista il pianista, compositore e produttore Dardust con la tappa esclusiva del suo nuovo tour europeo “Urban Impressionism solo piano”, la nuova stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia, è pronta a partire e, in attesa della presentazione ufficiale, svela una prima parte del cartellone in programma.

Diversi gli appuntamenti che si alterneranno sul palcoscenico dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia – appositamente scelti dagli organizzatori affinché valorizzino la bellezza di questo storico luogo, tra i più suggestivi del capoluogo umbro – tra musica, stand up comedy, monologhi e originali momenti esperienziali. Spazio anche al sociale con due appuntamenti di solidarietà tra uno spettacolo realizzato da Fiadda Umbria, che si muove per i diritti delle persone sorde e delle loro famiglie, e un concerto natalizio sul filo del gospel per sostenere La Brigata Indipendente che tutela gli interessi dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e in altre condizioni di fragilità.

Venerdì 18 ottobre alle 21 tappa del tour di Colin Stetson artista che sfida le convenzioni del sassofono. Utilizzando tecniche come la respirazione circolare e i multifonici, Stetson crea paesaggi sonori ricchi e stratificati. Il maestro presenterà il suo ultimo brano “The love it took to leave you”. Nei suoi concerti ogni nota è carica di emozione e intensità: una vera esperienza ipnotica che spinge il pubblico a riscoprire il potenziale sonoro dello strumento.

Giovedì 24 ottobre spazio a “Discoverland in Tour” del duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini che vedrà la straordinaria partecipazione di Niccolò Fabi, questa volta in qualità di musicista aggiunto. Un concerto che spazierà dal folk alla world music, esplorando territori sonori diversi con arrangiamenti ricchi e coinvolgenti, tra cover di classici della musica pop e rock internazionale e brani inediti. La sinergia tra gli artisti sul palco accompagnerà il pubblico in un’esperienza condivisa unica nel suo genere.

Venerdì 25 ottobre l’auditorium ospiterà “L’arte di sognare a occhi aperti” spettacolo dei ragazzi di Fiadda Umbria aps, associazione che si muove dal 2007 per i diritti delle persone sorde e delle loro famiglie, per la regia di Domenico Madera. In scena uno spazio indefinito dove un gruppo di ragazze e ragazzi si ritrova nel mondo del cinema, fatto di trame infinite e variegate, di dialoghi con gli altri e con se stessi, di colonne sonore coinvolgenti. E non solo: inquadrature, angolazioni, luci, ombre che compartecipano a dar vita alla realtà irreale del cinema. Parlano delle loro aspirazioni e dei sogni legati al mondo del grande schermo, iniziano a fantasticare e perdersi tra le trame di film celebri. Nasce così un mondo fuori dal tempo e dallo spazio, a metà tra l’onirico e il reale in cui gli attori vestono i panni di grandi stelle del passato e del presente, e attraverso il loro dialogo si snodano episodi iconici tratti da film celebri.

Domenica 27 ottobre San Francesco al Prato si illuminerà con “Candlelight:Ennio Morricone e colonne sonore“. Un’esperienza sensoriale immersiva tra le note del pianista Luca Morelli e un’atmosfera intima alla sola luce delle candele che invaderanno lo spazio scenico. Tra gli altri si potranno ascoltare brani che rimandano ai più grandi film cinematografici per i quali il maestro, nell’arco degli anni, ha composto le colonne sonore, come “The man with the harmonica”, “The mission”, “The legend of 1900”, “Playing love”, “New Cinema Paradiso”, “Once upon a time in America”, “A fistful of dollars”, “The Good, the Bad and the Ugly”.

Sabato 9 novembre prenderà il via “Gospel Connection Mass Choir“, non un concerto ma una vera e propria esperienza collettiva di gioia e spiritualità. Con un repertorio che va dai classici spirituals alle più moderne interpretazioni gospel, l’energia e la passione dei maestri americani, con oltre venti edizioni di successo, Gospel Connection raduna, infatti, ogni anno centinaia di appassionati, accomunati dal desiderio di esprimere le loro anime attraverso la musica.

Il giorno seguente, domenica 10 novembre, sarà la volta di “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, nuovo spettacolo di Michela Giraud. La retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco, altre volte no, e chi meglio di Michela Giraud per esorcizzare le sconfitte quotidiane di ognuno di noi?

Sabato 16 novembre tappa del tour di Luca Barbarossa che, dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con “Cento storie per cento canzoni” (giunto alla terza ristampa a un mese dalla pubblicazione per La Nave di Teseo), porta il suo progetto in teatro. Il cantautore canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singolo brano.

Mercoledì 20 novembre appuntamento d’eccezione in collaborazione con la rassegna “Digital calling – Rockin’Umbria”, sulle note colosso del rock d’avanguardia e alternativo Blixa Bargeld e del noto compositore Teho Teardo. Frontman e fondatore della band di culto avant-rock Einstürzende Neubauten e membro di lunga data dei Nick Cave and the Bad Seeds, Bargeld presenterà insieme a Teardo l’album composto con quest’ultimo intitolato “Christian & Mauro”, in uscita il 25 ottobre.

Il concerto, prodotto da Bm Music Group e organizzato da associazione culturale St.Art, si realizza con il sostegno dei Fondi per il “Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2023” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.- Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali.

Giovedì 21 novembre va in scena “Vado a vivere con me” di e con Jonathan Canini. Quando lasciamo il “nido” curato e coccolato dei genitori, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini in cui ci imbattiamo andando a vivere da soli: parte da qui il monologo attraverso il quale il comico toscano ha deciso di raccontare questa sua esperienza, fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure, il tutto ovviamente con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che lo accompagnano ovunque.

Ancora gospel in auditorium domenica primo dicembre ma in forma inclusiva con “Gospel natalizio di beneficenza” a cura del Coro Cantori Umbri e La Brigata Indipendente, associazione nata per rappresentare e tutelare gli interessi dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e in altre condizioni di fragilità.

Giovedì 5 dicembre “Solo Coppi temo”, format originale con Serse Cosmi, che si racconterà al pubblico di San Francesco al Prato tra sfide, promesse, passioni, vittorie e sconfitte: un viaggio nella storia e nel quotidiano di questo allenatore perugino molto amato dai suoi concittadini (e non solo) che partirà dal Lido Tevere per arrivare alla scalata nel mondo del calcio fino a San Siro. Una sinfonia di storie sempre in direzione ostinata e contraria da Coppi a De André, da Cantona a Spoon River accompagnata dalla musica di Dj Ralf.

Voce, chitarra acustica, armonica e parole: un concerto personale e intimo quello di Andrea Appino, in arrivo a Perugia sabato 14 dicembre con il suo tour indoor 2024. Il frontman degli Zxen Circus porterà sul palco le canzoni dei suoi tre album (con arrangiamenti rinnovati), chiudendo così a tempo indeterminato la sua esperienza da solista. “Come ormai da tradizione – le parole dell’artista – chiuderò questa terza parentesi a mio nome con un esercizio di solitudine. L’ultimo giro di giostra, poi queste canzoni torneranno a riposare in pace. Per altri dieci anni o per sempre? Chi lo sa”.

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria. Partner sostenitori dell’Auditorium di San Francesco al Prato sono Diva International, Acacia Group, Liomatic. Partner sostenibilità Regusto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa. Partner tecnico per la connettività Connesi.

Informazioni sul sito ufficiale: www.meaconcerti.it