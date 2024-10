Open Day sulla Menopausa, iniziative a Città di Castello e Gubbio

Porte aperte in oltre 160 ospedali con il Bollino Rosa in occasione dell'(H) Open Day sulla Menopausa, che si celebra venerdì 18 ottobre

Porte aperte in oltre 160 ospedali con il Bollino Rosa in occasione dell'(H) Open Day sulla Menopausa, che si celebra venerdì 18 ottobre. All’iniziativa parteciperanno anche l’ospedale di Città di Castello ed il Presidio ospedaliero Alto Chiascio dell’Usl Umbria 1. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Nello specifico nella struttura tifernate è in programma “Parliamo di Menopausa”, un incontro informativo multiprofessionale con senologo, ginecologo, urologo, nutrizionista e ostetrica aperto a tutte le donne su tematiche inerenti la menopausa. L’appuntamento è per venerdì 18, dalle 15 alle 18, presso la sala gialla (secondo piano, scala A) del reparto di Ostetricia e Ginecologia. La prenotazione è obbligatoria al numero: 0758509231.

Visite, esami, colloqui in presenza o per telefono: tante sono le iniziative che vengono messe in campo venerdì 18 dal Presidio ospedaliero dell’Alto Chiascio.

Nell’Ambulatorio di ginecologia del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale sarà possibile effettuare dalle 14 alle 18 una visita e un colloquio con medico ginecologo ed ostetrica con eventuale esecuzione di esami (ecografia); dalle 14,30 alle 18 si può anche fare solo delle ecografie. In entrambi i casi è necessario prenotarsi allo 3480133546 (chiamando solo la mattina dalle ore 12 alle 14). Presso l’ambulatorio di Senologia, invece, dalle 14 alle 17 sono in programmi colloqui in presenza con ostetrica/medico senologo sulle tematiche dello Screening mammografico nel percorso della menopausa per le donne nella fascia di età compresa tra 50-80 anni. Non è necessaria la prenotazione.

Dalle 8 alle 13, i Consultori ginecologici del Distretto Alto Chiascio nelle sedi territoriali di Gubbio (Largo San Francesco) e Gualdo Tadino (via Valle del Molino) saranno a disposizione per effettuare visite ostetrico/ginecologiche e counseling sulle tematiche dei disturbi della menopausa con valutazione della funzionalità del pavimento pelvico per donne in età compresa tra i 45-55 anni di età. Non è necessaria la prenotazione.

Infine, dalle 11 alle 13, contattando lo 0758934513 si possono avere colloqui telefonici volti a dare indicazioni di tipo dietetico-nutrizionale alle donne che si apprestano e/o vivono il periodo della menopausa. Non è necessaria prenotazione basta chiamare nell’orario indicato

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.