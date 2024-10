ProSceniUm tra musica, spettacolo, solidarietà e sostenibilità

Musica, spettacolo, solidarietà e sostenibilità. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano “ProSceniUm, Festival della canzone d’autore Città di Assisi” e “Memorial Cristian Parisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, in programma sabato 26 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Lyrick di Assisi, condotto da Rudy Zerbi e Loredana Torresi. Sostenibilità sarà la parola chiave della sesta edizione a partire, ad esempio, dagli allestimenti scenici verticali del palco, composti di carta certificata internazionale (attribuita solo a prodotti che tutelano le foreste), ad ogni albero piantato per ogni artista in finale, per compensare le emissioni di Co2 prodotte dal Festival.

Anche ProSceniUm quest’anno tratterà i temi dell’inclusione e della disabilità. Lo farà in occasione dell’assegnazione del “Premio Canticum”, che quest’anno andrà al progetto “Baskin” dell’associazione sportiva dilettantistica Virtus Bastia. Si tratta di un vero e proprio sport che trae origine dal basket e viene giocato assieme da persone disabili e da normodotati, ciascuno secondo le proprie capacità e le proprie possibilità. Il suo nome deriva infatti dall’unione delle parole “BASket” e “INclusivo”.

Novità anche nella giuria con innesti di spessore e conferme di qualità. A ricoprire il ruolo di presidente della giuria sarà Marino Bartoletti (giornalista, conduttore televisivo, esperto di musica e scrittore), una new entry di questa edizione, mentre ha confermato la presenza anche il produttore discografico, editore, talent scout e conduttore Claudio Cecchetto. Ad affiancarli ci saranno Manuel Saraca (speaker di Radio Subasio, radio ufficiale del Festival), Alessandro Bracci (ex direttore della sede interregionale della Siae di Roma, manager di artisti e avvocato esperto di diritto d’autore e di diritti connessi), il compositore e storico paroliere Beppe Dati, il produttore e autore Emilio Munda, il cantautore e compositore Piero Romitelli e il religioso e tenore Frate Alessandro Brustenghi.

Saranno loro a valutare l’esibizione dei nove finalisti del Festival che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra ritmo sinfonica di ProSceniUm, diretta dal maestro Paolo Ciacci, composta da 34 elementi: Alessia Monacelli, Stefano Corradetti, Lucrezia Sannipoli, Stefania Pozzi, Roberta di Rosa (violino 1); Silvia Palazzoli, Roberto Fulli, Stefano Franca, Mauro Drago (violino 2); Elga Ciancaleoni, Luca Moretti, Filippo Sodi (viola); Ivo Scarponi, Ermanno Vallini (violoncello); Graziano Brufani (Contrabbasso); Marco Venturi, Claudia Quondam Angelo (corno); Antonello Migliosi (tromba 1); Davide Bartoni (tromba 2); Nicolas Vietti (trombone); Luca Mora (sax contralto e soprano); Roberto Micarelli (sassofono tenore); Giovanni Sannipoli (sax tenore e flauto); Roberto Pagani (pianoforte); Michele Scarabattoli (tastiere e programmazione); Alessandro Fiorucci (tastiere); Mauro Formica (basso); Alessandro Magnalasche, Federico Maracaglia (chitarra); Roberto Gatti (percussioni); Filippo Barcaiolo (batteria); Cecilia Brunori, Daniela Maltese, Andrea Vitali (coro).

Sei sono i premi che saranno assegnati: vincitore assoluto (attribuito al 50% dai cantanti in gara e dal 50% dalla giuria di qualità), contributo assegnato da Nuovo Imaie (Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori) a sostegno dell’attività di promozione di spettacolo dal vivo per l’organizzazione di un tour; premio della critica “Siae” (giuria di qualità); premio migliore testo “Stefano D’Orazio” (giuria di qualità); premio migliore musica (membri dell’orchestra); premio canzone più radiofonica “Radio Subasio” (speaker della radio ufficiale del Festival); premio giuria popolare “Centro Commerciale Collestrada” (assegnato dagli spettatori presenti in sala e da quelli in collegamento streaming con la diretta Youtube), che viene consegnato durante il Dopo Festival, in programma domenica 27 ottobre presso il Centro Commerciale Collestrada, condotto dall’attore Alex Belli e Loredana Torresi.

ProSceniUm – ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro – è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e con il sostegno di Nuovo Imaie – i diritti degli artisti, BCC di Spello e del Velino, CNA Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia. Anche quest’anno Radio Subasio è radio ufficiale del Festival.

