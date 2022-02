Assisi: Tari 2021, bonus fino all’85% dell’importo pagato

Il sostegno economico è riservato alle famiglie in difficoltà ed è calibrato a seconda della fascia Isee

È possibile usufruire di un contributo per la Tari (Tassa rifiuti 2021) che può arrivare, a seconda della fascia Isee, fino all’85 per cento dell’importo della tariffa pagata.

L’avviso pubblico, pubblicato sul sito del Comune (www.comune.assisi.pg.it) contempla tutte le modalità per ottenere il sostegno economico riservato alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche in relazione alla Tari 2021.

I requisiti per accedere al bonus sono: la residenza nel territorio comunale, il pagamento dell’intero importo della Tari (anche in più rate), un Isee non superiore a 18 mila euro, una diminuzione del reddito a causa degli effetti del Covid-19 e non essere assegnatari di sostegni pubblici (o comunque fino a un massimo di 300 euro al mese).

Per chiedere il contributo bisogna presentare domanda al Comune tramite il modulo predefinito che si può scaricare nella sezione Avvisi del sito oppure compilare il modulo cartaceo che si può ritirare presso la portineria del Comune o presso il Digipass a Santa Maria degli Angeli. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri telefonici 075/8138208-219.

L’erogazione del bonus consiste in un contributo una tantum in base alla fascia Isee e l’importo può variare dal 25 all’85 per cento della tariffa pagata.

“La misura – spiega l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi – nasce dalla volontà di venire incontro alle esigenze delle famiglie di Assisi che si trovano in difficoltà in seguito alla pandemia o per la perdita del posto di lavoro o per la riduzione del reddito. In relazione al contributo per il pagamento della Tari la giunta comunale ha messo a disposizione risorse per 142 mila euro del Fondo per la lotta alla povertà da Covid 19”.

Dopo la richiesta di ammissione al bonus, gli uffici procederanno all’esame delle domande pervenute e, se ammesse, si passerà alla liquidazione.